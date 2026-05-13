Petrișor Peiu: „România se află în criză economică. Nu mai este recesiune!”
Petrișor Peiu a declarat că România este oficial în criză economică, după ultimele date venite de la INS. Liderul senatorilor AUR a transmis că această criză politică este urmarea crizei economice, generată de măsurile dezastruoase ale Guvernului.
Petrișor Peiu: „Criza politică reprezintă urmarea crizei economice!”
„Noi suntem în recesiune de când am avut două trimestre de scădere consecutivă.
Acum putem spune că suntem în criză. Dacă ai simultan creștere a ratei inflației, a indicelui de creștere a prețurilor de consum și scădere economică, este stagflație.
Este criză economică. Asta nu mai este sub nicio formă recesiune.
Criza politică este urmarea crizei economice.
Deci a fost o criză economică. Unul dintre partidele de la guvernare s-o fi gândit...domne, poate nu e bine cum mergem. Și a intrat în povestea asta cu moțiunea de cenzură.
De aici a rezultat o criză politică, care e o criză politică, trebuie spus, în interiorul coaliției de guvernare. Fenomenul crizei economice va continua tot anul acesta.”, a zis Petrișor Peiu.
