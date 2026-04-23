Litoralul românesc, de vânzare. Peste 100 de hoteluri scoase pe piață înainte de sezonul estival

Peste o sută de hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare înainte de debutul sezonului estival, într-un context în care proprietarii se tem că încasările din acest an nu vor reuși să acopere costurile de întreținere și ratele bancare.

Randamente în scădere și presiune pe proprietari

Specialiștii din domeniul imobiliar susțin că valul de listări este alimentat de scăderea randamentului hotelier, de datoriile acumulate în anii anteriori și de sezonalitatea tot mai imprevizibilă a turismului pe litoral.

În acest context, proprietarii încearcă să își recupereze investițiile sau să își redirecționeze capitalul către alte proiecte, într-o piață în care profitabilitatea nu mai este garantată ca în anii de vârf ai turismului estival.

Prețuri de la sute de mii la peste 10 milioane de euro

Hotelurile scoase la vânzare au prețuri extrem de variate, în funcție de amplasare, capacitate și clasificare. Sumele pornesc de la câteva sute de mii de euro și pot depăși pragul de 10 milioane de euro pentru unitățile mari sau poziționate în stațiuni de top.

„Prețurile sunt între 1 milion de euro și 16,5 milioane de euro, cea mai scumpă proprietate fiind în Eforie”, a declarat Daniel Crainic, managerul unei platforme imobiliare.