Guvernul a adoptat OUG privind reducerea ACCIZEI la motorină și a instituit contribuția de solidaritate pentru producători -DOCUMENT

Guvernul a adoptat OUG privind reducerea ACCIZEI la motorină, pe o perioadă limitată de timp și a instituit contribuția de solidaritate pentru operatorilor economici care exploateazã și/sau prelucreazã țiței extras de pe teritoriul României.

Ordonanța prevede o reducere temporară a accizei la motorina standard, cu 0,3 lei/litru (0,36 lei cu TVA) pe durata situației de crizã de pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Totodatã, este instituită o contribuție de solidaritate aplicabilã operatorilor economici care exploateazã și/sau prelucreazã țiței extras de pe teritoriul României, în situațiile în care prețul mediu lunar al țițeiului Brent depãșește pragul de 70 USD/baril.

În Consiliul Economic și Social au existat deivergene: patronatele și sindicatele au emis opinii favorabile, dar cu observații, în timp ce reprezentanții societății civile au dat aviz nefavorabil.

Varianta inițială, mai avantajoasă, a fost respinsă

Inițial, se discuta despre o reducere mai consistentă, care ar fi dus la o scădere de aproximativ 50 de bani pe litru. Totuși, această variantă a fost abandonată după negocierile dintre reprezentanții Guvernului și cei ai benzinăriilor.