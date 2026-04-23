Daniel Dăianu cere trecerea la impozitarea progresivă: „Argumentele pentru cota unică au devenit ridicole”

Daniel Dăianu susține impozitarea progresivă în România și afirmă că modelul cotei unice nu mai reflectă realitățile economice actuale.

Dezbaterea privind reforma sistemului fiscal din România capătă o nouă intensitate după declarațiile recente ale lui Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Prezent la sediul Băncii Naționale a României, acesta a reiterat ferm necesitatea introducerii impozitării progresive, argumentând că modelul cotei unice nu mai răspunde realităților economice și sociale ale țării. În viziunea sa, menținerea actualului sistem sub pretextul echității este o abordare depășită, care ignoră transformările profunde prin care a trecut România în ultimul deceniu.

Dincolo de ideologie: Echitatea ca motor al reformei

Potrivit oficialului, discuția despre taxare nu este doar una tehnică, ci una care ține de însăși filozofia după care este construită societatea. Daniel Dăianu a subliniat că noțiunea de „fairness” (echitate) trebuie să stea la baza oricărui sistem fiscal modern. El a respins criticile conform cărora impozitarea progresivă ar reprezenta un atac direct asupra clasei de mijloc, considerând că acest argument este adesea utilizat într-un mod simplist și insuficient fundamentat. Pentru președintele Consiliului Fiscal, este esențial ca povara fiscală să fie distribuită într-un mod care să asigure atât sustenabilitatea bugetului de stat, cât și o dreptate socială reală.

Transformarea țării și eșecul argumentelor vechi

Într-o notă critică la adresa susținătorilor cotei unice, Dăianu a punctat faptul că argumentele care funcționau în urmă cu 15 ani nu mai sunt relevante astăzi. El a descris drept „ridicole” tentativele de a prezenta cota unică drept singura variantă echitabilă, sugerând că opoziția față de schimbare are adesea rădăcini ideologice care blochează o evoluție firească a sistemului. În contextul presiunilor bugetare actuale și al nevoii de creștere a colectării la buget, reforma fiscală apare ca o necesitate structurală care nu mai poate fi amânată prin invocarea unor temeri legate de protejarea anumitor segmente de populație.

Cum funcționează modelul progresiv și ce urmărește

Sistemul de impozitare progresivă, propus ca alternativă la cota unică de 10% din prezent, presupune aplicarea unor cote de taxare care cresc progresiv, în funcție de pragurile de venit atinse. Acest model nu taxează întregul venit cu o cotă mai mare, ci aplică procente diferite pe segmentele de câștig: o taxă minimă pentru veniturile mici și cote mai ridicate doar pentru sumele care depășesc anumite plafoane. Deși nu este un concept nou pentru România, fiind aplicat și în anii de după 1989, revenirea la acest mecanism este privită acum ca o soluție strategică pentru a reduce inegalitățile sociale și pentru a oferi statului resursele financiare necesare modernizării serviciilor publice.

Provocările unei tranziții sensibile

Revenirea acestei teme în spațiul public are loc într-un moment de vulnerabilitate pentru finanțele publice ale României. Discuția rămâne una dintre cele mai sensibile probleme de politică economică, deoarece orice modificare a algoritmului de taxare are un impact direct și imediat asupra veniturilor nete ale populației. Totuși, semnalul transmis de președintele Consiliului Fiscal indică faptul că, în forurile decizionale economice, balanța începe să încline spre o reformă care să pună accent pe solidaritate și pe capacitatea contributivă a fiecărui cetățean, marcând astfel sfârșitul unei ere dominate de simplitatea cotei unice.