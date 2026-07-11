Actualitate· 2 min citire
Capitala pierde angajați pe bandă rulantă. Peste 15.000 de salariați au dispărut din statistici într-un singur an
Angajați
Publicat11 iul. 2026, 16:55
SursăRealitatea.net
Bucureștiul rămâne principalul motor economic al țării, însă cele mai recente date arată o scădere a numărului de angajați. La finalul lunii aprilie 2026, în Capitală erau înregistrați 1.104.195 de salariați, potrivit Institutului Național de Statistică.
Citește și
- 17:27Drama pensionarilor din România: pensii sub 3.000 de lei și tot mai puțini angajați care susțin sistemul
- 16:34Colaps în sistemul de pensii? Georgeta Zărvescu: „Nu mai avem nicio speranță. Politicienii își bat joc de popor”
- 16:08Drept la replică MIPE după articolul despre contractele firmei fondate de Dragoș Pîslaru. Precizările ministrului
- 14:27Sute de milioane de euro, salvate pe ultima sută de metri. Noua lege PNRR așteaptă semnătura președintelui
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News