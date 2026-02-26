Una din zece mașini înmatriculate în ianuarie 2026 provine de la producătorii din China

Sursă: realitatea.net

eisajul auto din România traversează o transformare radicală, marcată de ofensiva constructorilor din China. Potrivit unei analize Economedia, mărcile chinezești au reușit o performanță istorică în ianuarie 2026, adjudecându-și aproximativ 10% din totalul înmatriculărilor de autoturisme noi.

Piața auto din România traversează o schimbare de paradigmă fără precedent, în care mărcile din China recuperează rapid distanța față de constructorii europeni tradiționali. Datele oficiale de la începutul anului 2026 sunt elocvente: din cele 7.927 de autoturisme înmatriculate în luna ianuarie, 747 aparțin unor producători chinezi. Progresul este spectaculos dacă privim în urmă: numărul înmatriculărilor s-a dublat față de ianuarie 2025 și este de aproape 30 de ori mai mare față de acum doi ani, când doar 25 de unități ajungeau la clienții români.

BYD intră în Top 10, iar test drive-urile sunt la mare căutare

Interesul publicului a trecut de la simpla curiozitate la intenție clară de cumpărare. Consultanții de vânzări din dealership-urile de profil confirmă o creștere „vizibilă și constantă” a cererii pentru test drive-uri. Branduri precum BAIC, Forthing sau DFSK devin tot mai prezente în opțiunile șoferilor, însă surpriza majoră vine de la BYD.

Marca a reușit performanța de a intra direct în topul primelor 10 cele mai bine vândute mărci din România în luna ianuarie, conform datelor APIA. „Este un semn clar al validării brandului în piață”, afirmă Viorel Eremia, Regional Sales Manager al BYD România, subliniind că ascensiunea a fost constantă încă de la debutul mărcii pe plan local, anul trecut.

Raportul preț-dotări și garanțiile fără limită de kilometri

Secretul succesului pare să rezide într-o rețetă greu de egalat de producătorii occidentali: un raport excelent între preț, materiale și finisaje. Pe lângă costul de achiziție atractiv, producătorii chinezi mizează pe segmentul preferat al românilor — SUV-urile — echipate preponderent cu motoare turbo pe benzină de 1,5 sau 2 litri.

Un alt argument decisiv îl reprezintă pachetele de garanție. Unele branduri oferă protecție pentru șase ani sau 150.000 de kilometri, în timp ce altele merg până la eliminarea oricărei limite de parcurs, oferind o liniște suplimentară cumpărătorilor.

Îngrijorările clienților: Piesele de schimb și rețeaua de service

În ciuda entuziasmului, potențialii cumpărători rămân încă prudenți când vine vorba de serviciile post-vânzare. Principala temere este legată de disponibilitatea pieselor de schimb și de existența unei rețele de service capabile să asigure mentenanța acestor vehicule pe termen lung. Ca răspuns, dealerii autorizați dau asigurări că au dezvoltat deja structuri de service dedicate, menite să susțină volumul tot mai mare de unități care ies pe porțile magazinelor.