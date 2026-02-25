Peste 8,9 miliarde de ambalaje colectate prin SGR. RetuRO anunță 647.000 de tone de materiale trimise la reciclare

Peste 8,9 miliarde de ambalaje au fost colectate de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) în România, iar peste 647.000 de tone de materiale au ajuns deja la reciclatori, potrivit datelor anunțate miercuri de RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., administratorul sistemului.

Datele aferente primei luni din 2026 confirmă consolidarea procesului de colectare, în condițiile în care volumul ambalajelor returnate l-a depășit pe cel al ambalajelor introduse pe piață în aceeași perioadă. În ianuarie 2026 au fost colectate aproximativ 356 de milioane de ambalaje, comparativ cu circa 330 de milioane puse pe piață, ceea ce a dus la o rată de returnare de aproximativ 108%.

Reprezentanții companiei precizează că acest rezultat reflectă o variație sezonieră obișnuită, determinată de decalajul dintre momentul achiziției produselor și cel al returnării ambalajelor, multe dintre acestea provenind din stocuri cumpărate anterior.

„Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu”, au transmis oficialii RetuRO.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. funcționează pe principiul not for profit, iar eventualul profit realizat din colectarea ambalajelor de băuturi este reinvestit exclusiv în dezvoltarea SGR. Compania a fost înființată de un consorțiu format din trei acționari privați – Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) – alături de statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care deține 20% din acțiuni.

Administratorul SGR operează cu finanțare exclusiv privată și are rolul de a asigura transparența cantităților de ambalaje pentru băuturi puse pe piață și returnate de consumatori, contribuind astfel la atingerea țintelor de reciclare impuse României la nivel european.