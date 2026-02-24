Guvernul a adoptat tăierile din administrație și pachetul de relansare economică. Bolojan: Miercuri OUG-urile vor fi trimise la Monitorul Oficial

Sursă: Realitatea Financiara

Guvernul a adoptat tăierile din administrație și pachetul de relansare economică, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Ședința de Guvern a început cu o oră și jumătate întârziere, deoarece au fost așteptate avizele necesare. Consiliul Economic și Social a emis un aviz negativ pentru reforma din administrație, însă Ministerul Justiției — instituția de a cărei semnătură depindea includerea OUG pe ordinea de zi — a dat aviz favorabil, cu o serie de observații.

Ordonanțele de urgență intră în vigoare în ziua publicării în Monitorul Oficial., iar premierul Ilie Bolojan a precizat că acest lucru se va întâmpla miercuri.

Ilie Bolojan, principalele declarații:

„Am adoptat două OUG foarte importante: cea privind relansarea economică și cea privind reforma administrativă.

Având în vedere că relansarea a fost prezentată de Alexadru Nazare și o va prezenta în continuare în această seară, mă voi referi doar la faptul că vine să completeze cadrul fiscal, astfel încât să pună economia pe baze mai sănătoase și să creeze mecanisme de stimulare a economiei.

Urmează să adoptăm fiecare schemă de sprijin din OUG, pentru a fi ancore de creștere.

Cea privind reforma în administrație este foarte importantă, pentru că rezolvă aspecte ce țin de administrația locală și centrală, făcându-le mai eficiente. Propune audituri de personal și reducerea cheltuielilor acolo unde se constată că sunt ridicate.

OUG vine cu precizări importante legate de descentralizare, aducând prevederi esențiale pentru scurtarea procedurilor și crearea bazei legale pentru transferul activelor care nu sunt bine gestionate de aparatul central — de exemplu, bazele sportive — către administrațiile locale.

Vine să crească capacitatea administrațiilor locale de a genera politici și întărește capacitatea administrativă.”

Ordonanța de urgență privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creșterea investițiilor productive și a competitivității, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal -bugeta - TEXT INTEGRAL

Tăierile din administrație au fost intens criticate și au primit o serie de avize negative

Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creșterea investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar a primit aviz FAVORABIL din partea CES, dar cu o serie de observații.

Documentul INTEGRAL.

Ordonanță de urgență a Guvernului privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare

a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a primit aviz NEFAVORABIL din partea CES

Documentul INTEGRAL.

Ministerul Justiției și Consiliul Legislativ, aviz favorabil, dar cu observații

„Cu caracter general, semnalăm că reglementarea unor domenii distincte, prin același act normativ, fără nicio legătură între ele, contravine normelor de tehnică legislativă cuprinse în art. 14 din Legea nr. 24/2000. Mai mult, un act normativ poate cuprinde reglementări și din alte materii conexe numai în măsura în care sunt indispensabile realizării scopului urmărit prin acest act. Or, în cazul de față, aceste materii nu sunt conexe, vizează scopuri diferite, astfel că reglementarea lor printr-un singur act normativ impietează asupra unicității reglementării în materie, ca exigență a tehnicii legislative.”

Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei au finalizat ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării simultan cu cel dedicat administrației centrale și locale.

Sursele citate de Realitatea Plus spun că schemele de ajutor ar urma, practic, să fie împărțite între cele două ministere, astfel încât fiecare dintre ele să se ocupe de o parte dintre aceste scheme.