Firma de consultanță în afaceri Strategic Sys, deținută de Florian Coldea, a fost luată în vizorul procurorilor anticorupție. De administrarea societății se ocupa până de curând generalul Dumitru Cocoru. În ultimul an aceasta a înregistrat sume fabuloase când vorbim despre cifra de afaceri și profit. Societatea a fost înființată cu 4 ani în urmă și se află la doar câțiva pași de Înalta Curte de Casație și Justiție. Mai mult, sediul este chiar într-un apartament deținut de generalul Cocoru, iar în același bloc se află și adresa sa de domiciliu.



După extinderea anchetei DNA în cazul rețelei generalilor, atenția procurorilor s-a îndreptat și spre afacerile derulate prin diverse firme, printre care și Strategic Sys, care până de curând a fost administrată de generalul Dumitru Cocoru, dar care se afla sub atenta supraveghere a lui Florian Coldea, potrivit Realitatea Plus. Este vorba despre o firmă înființată în urmă cu patru ani și care are patru angajați.



FIRMELE PARAVAN DE CONSULTANȚĂ ALE GENERALILOR

CIFRE ÎNREGISTRATE DIN 2023!



STRATEGIC SYS

CIFRA DE AFACERI: 6.119.796 RON, ÎN CREȘTERE CU 108%

PROFIT NET: 4.837.140 RON

NUMĂR ANGAJAȚI: 4

FIRMA ÎNREGISTRATĂ DIN 21/07/2020





WISE LINE CONSULTING

CIFRA DE AFACERI: 6.218.316 RON (CREȘTERE 246%)

PROFIT NET: 3.040.255 RON (CREȘTERE 338%)

NUMĂR ANGAJAȚI: 0

FIRMA ÎNREGISTRATĂ DIN 05/09/2018

FARA CONTRACTE ÎN SEAP!

FIRMELE NU AU DOSARE PE ROLUL INSTANȚELOR



Și firma de consultanță a generalul (r) Dumitru Dumbrară a fost luată la puricat de către procurorii DNA. Intel Cube a avut de asemena, cifre de afaceri fabuloase, având în vedere domeniul de activitate. Din documentele DNA rezultă că încă din anul 2019 între aceste firme și firma de avocatură a lui Doru Trăilă au fost încheiate mai multe contracte de colaborare. Firmele milionarilor Tufan si Adamescu au fost luate în vizor de anchetă și se investighează modul în care avocatul Trăila a preluat 3 afaceri ale lui Tufan, cu profituri de peste 30 de milioane de euro.

FIRMELE DE MILIOANE ALE LUI MIHAI TUFAN CEDATE CĂTRE DORU TRĂILĂ



PROFIT: 16 MILIOANE DE €



ELECTROCARBON

PROFIT: 3,6 MILIOANE DE €



VEKTOR ELEMENTS

PROFIT: 10 MILIOANE DE €

PROFIT TOTAL AL FIRMELOR: 29,6 MILIONANE €



