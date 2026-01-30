Zelenski vrea energie din România și anunță că a discutat deja cu Nicușor Dan, în timp ce românii sunt loviți de facturi uriașe
România, lăudată de președintele Zelenski: Țara noastră, dată exemplu celorlalte țări vecine Ucrainei în problema exportului de cereale
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că a discutat cu președintele Nicușor Dan despre o serie de proiecte energetice comune care ar putea consolida semnificativ securitatea energetică a ambelor state. Liderul de la Cotroceni nu a făcut niciun anunț în acest sens.
„Am discutat proiecte energetice comune cu Nicușor Dan, care pot întări semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate”, a transmis Zelenski.
Potrivit acestuia, echipele tehnice ale celor două țări vor continua negocierile la nivel ministerial pentru a accelera cooperarea în domeniul energiei. Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul constant acordat Ucrainei în contextul războiului.
„Le mulțumesc președintelui și poporului României pentru sprijin”, a adăugat liderul ucrainean.
Situație critică în Ucraina: 80% din Ucraina este afectată de pene de curent, după atacurile masive ale Rusiei
