Șoc la benzinăriile din București: Prețurile carburanților au crescut cu peste 10 bani, peste noapte

Sursă: Realitatea Financiara

Creșteri bruște ale prețurilor la carburanți au lovit Bucureștiul în această dimineață, după ce marile rețele – în frunte cu OMV Petrom – au majorat tarifele cu peste 10 bani pe litru, în doar câteva ore. Evoluția vine pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu, care au împins în sus cotațiile internaționale ale petrolului și gazelor naturale.

Dacă marți cel mai mare preț al benzinei de 95 era de 8 lei, miercuri doar câteva benzinării au mai păstrat prețul sub acest nivel, potrivit agregatorului Peco‑Online.

Semnalul scumpirilor a fost dat de benzinăriile Petrom, care au majorat cu peste 10 bani pe litru principalii carburanți. La stația Petrom de pe Șoseaua Alexandriei, datele comparate din ultimele 24 de ore arată clar scumpirea.

3 martie 2026 (prima imagine ):

-Benzină Standard 95: 7,98 lei/l

-Benzină Extra 99: 8,55 lei/l

-Motorină Standard: 8,28 lei/l

-Motorină Extra: 8,70 lei/l

-GPL: 3,95 lei/l

4 martie 2026 (a doua imagine ):

-Benzină Standard 95: 8,13 lei/l

-Benzină Extra 99: 8,70 lei/l

-Motorină Standard: 8,43 lei/l

-Motorină Extra: 8,85 lei/l

-GPL: 3,95 lei/l

Creșterile sunt vizibile la toate tipurile de carburanți, cu variații între 15 și 20 de bani la unele sortimente premium, în timp ce prețul GPLa rămas neschimbat.

Operatorii din piață justifică scumpirile prin volatilitatea extremă a pieței internaționale, unde prețul barilului a crescut accelerat în ultimele zile, pe fondul escaladării conflictelor din regiunea Orientului Mijlociu.