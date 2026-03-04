Alertă energetică în Republica Moldova: Chișinăul intră în stare de urgență pentru 2 luni, din cauza evoluțiilor din Orientul Mijlociu

Sursă: Realitatea Financiara

Republica Moldova intră în alertă energetică pentru 60 de zile, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor de aprovizionare. Guvernul de la Chișinău avertizează că situația este gravă, dar controlată, iar măsurile sunt strict preventive. Deciziile au fost luate pe fondul dublei incertitudini legate atât de conflictul din Ucraina, cât și de noul conflict din Iran, care afectează piețele energetice la nivel global.

Alertă energetică în Republica Moldova: Guvernul activează măsuri speciale pentru două luni

Republica Moldova a instituit, miercuri, o stare de alertă în domeniul energetic pentru 60 de zile , după ce Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a avertizat asupra riscurilor generate de războiul din Orientul Mijlociu, anunță TV8.md.

Decizia a fost aprobată în ședința de Guverni, în contextul în care blocarea strâmtorii Ormuz de către Iran a început deja să afecteze prețurile carburanților și lanțurile de aprovizionare.

Premierul Alexandru Munteanu a precizat că „este o criză majoră, un război care nu știm cât va dura. (...) Ne-am gândit la securitatea energetică și la rutele de aprovizionare”.

Măsurile adoptate: stocuri petroliere, protejarea sistemului energetic și pregătirea sezonului agricol

Autoritățile de la Chișinău precizează că starea de alertă este un mecanism preventiv și nu presupune restricții pentru populație. Printre măsurile activate se numără:

- asigurarea stocurilor minime de produse petroliere, în special la terminalul din portul Giurgiulești

- condiționarea exporturilor de energie regenerabilă în anumite intervale, pentru protejarea sistemului național

- pregătirea sezonului agricol, care necesită un consum ridicat de motorină

Autoritățile subliniază că alimentarea cu energie și carburanți se desfășoară normal, iar stocurile pentru următoarele 30 de zile sunt garantate.

Efectele războiului: carburanții s-au scumpit deja, iar experții avertizează asupra gazului

Impactul conflictului din Iran se resimte deja în Republica Moldova. De la miezul nopții, stațiile PECO au afișat prețuri majorate cu 13 bani la benzină (23,97 lei/litru) și cu 36 de de bani moldovenești la motorină (21,21 lei/litru)

Experții atrag atenția că blocarea strâmtorii Ormuz ar putea duce și la creșterea prețului gazului, ceea ce ar pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor și pe economie.