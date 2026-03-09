Viktor Orban anunță prețuri speciale la carburanți pentru maghiari: măsura intră în vigoare la miezul nopții - VIDEO
Orban a mai folosit plafonarea prețurilor în context electoral
Premierul Viktor Orban a anunțat introducerea unor prețuri speciale la carburanți, valabile exclusiv pentru familiile și afacerile maghiare. Măsura, prezentată ca un „preț protejat”, intră în vigoare la miezul nopții și urmărește să reducă presiunea tot mai mare a costurilor la pompă.
Conform anunțului oficial făcut de Orban pe pagina sa de facebook, benzina va fi plafonată la 595 forinți, iar motorina la 615 forinți litrul.
Orbán a precizat că măsura a fost luată pentru a împiedica situația "ca prețul motorinei și al benzinei să ajungă la un nivel insuportabil în Ungaria". Șeful guvernului de la Budapesta a mai afirmat că această creștere abruptă este provocată de "situația de război din Orientul Mijlociu și Iran și a blocadei petroliere ucrainene”, potrivit 24Hu.
Viktor Orban a mai apelat la mecanismul plafonării prețului carburanților și în noiembrie 2021, motivând creșterea accelerată a energiei, iar măsura a fost folosită în campania electorală din primăvara lui 2022. Măsura s-a dovedit a fi un fiasco, rezultatul fiind o criză de aprovizionare, cozi uriașe la benzinării și avertismente din partea companiei MOL că situația devenise „critică”.
Orban speră să obțină un nou mandat de premier în urma alegerilor parlamentare programate pe data de 12 aprilie anul acesta.
