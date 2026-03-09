Românii au descoperit locul unde benzina e cu aproape 2 lei mai ieftină. Cozi la graniță pentru un plin mai ieftin

Sursă: Realitatea Financiara

Creșterea constantă a prețurilor la carburanți începe să fie resimțită tot mai puternic de șoferii români, pe fondul scumpirii petrolului pe piețele internaționale. În acest context, tot mai mulți conducători auto aleg să își facă plinul peste graniță, în Bulgaria, acolo unde benzina și motorina sunt considerabil mai ieftine decât în România.

Diferența de preț nu este deloc neglijabilă. La unele stații de alimentare din Bulgaria, litrul de carburant ajunge să fie cu aproape doi lei mai ieftin decât în România, motiv pentru care șoferii care locuiesc în apropierea graniței preferă să treacă frontiera pentru a economisi bani.

În același timp, o altă țară din regiune intervine direct pe piață. Autoritățile din Croația au decis să plafoneze prețul combustibililor pentru a limita impactul scumpirilor asupra populației și asupra mediului economic.

De ce sunt carburanții mai ieftini în Bulgaria

În Bulgaria, prețul unui litru de benzină se situează în jurul valorii de 6,50 lei, în timp ce motorina costă aproximativ 7,30 lei. Nivelul este cu aproape doi lei mai mic decât cel practicat în România, diferența fiind vizibilă pentru orice șofer care compară prețurile la pompă.

Explicația principală ține de fiscalitate. Statul bulgar aplică accize semnificativ mai reduse pentru carburanți, nivelul taxării fiind aproximativ la jumătate față de cel din România.

La acest avantaj fiscal se adaugă și costuri mai scăzute pentru transportul și distribuția combustibilului. În plus, autoritățile bulgare încasează o sumă mai mică din fiecare litru de carburant vândut.

Prețul scumpirilor la pompă. Transportatorii nu mai pot acoperi costurile și cer măsuri urgente pentru a evita colapsul logistic

Situația este diferită în România. Un litru de benzină care ajunge la aproximativ 8,40 lei include aproape 4,50 lei taxe și accize. În cazul motorinei, prețul se apropie de pragul de 9 lei pe litru.

Pe lângă taxare, evoluția pieței internaționale contribuie la presiunea asupra prețurilor. Barilul de petrol a trecut recent de pragul de 100 de dolari, iar tensiunile și instabilitatea din Orientul Mijlociu continuă să mențină piețele energetice într-o stare de incertitudine.

În aceste condiții, diferența de preț dintre România și Bulgaria rămâne semnificativă, iar șoferii români sunt tot mai tentați să traverseze granița pentru a alimenta mai ieftin.

Croația intervine și plafonează prețul combustibililor

În timp ce în unele țări prețurile sunt lăsate să evolueze liber pe piață, Croația a decis să intervină direct pentru a limita scumpirile. Guvernul croat a anunţat luni că va plafona preţul maxim de vânzare a combustibililor, începând de marţi şi pe parcursul următoarelor două săptămâni, la 1,50 euro pentru un litru de benzina Eurosuper şi la 1,55 euro pentru un litru de motorină, informează EFE.

Benzina Eurosuper, care are în prezent un preţ de 1,46 euro pe litru, va costa 1,50 euro începând de marţi, în timp ce, fără măsurile guvernamentale, ar fi costat 1,55 euro pe litru, a subliniat prim-ministrul Andrej Plenkovic.

Preţul motorinei Eurodiesel va creşte de la 1,48 euro pe litru în prezent, până la 1,55 euro pe litru, în timp ce, fără măsura anunţată luni, ar fi costat 1,72 euro pe litru.

Scumpirile accelerate sunt legate și de situația geopolitică. Din cauza escaladării războiului din Orientul Mijlociu, cotaţiile petrolului au crescut cu peste 25% până în prezent.

Anunţând această plafonare a preţului combustibililor, prim-ministrul croat a declarat că obiectivul său este acela de a asigura securitatea aprovizionării şi preţuri mai accesibile pentru cetăţenii şi întreprinderile croate.

Potrivit autorităților de la Zagreb, măsura va costa statul croat aproximativ două milioane de euro în următoarele două săptămâni.

Franța, lovită în plin de criza carburanților. Guvernul Lecornu lansează controale fără precedent, dar exclude reducerea TVA sau a accizei