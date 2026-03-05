Cu cât cresc facturile la gaze de la 1 aprilie. Anunțul făcut de unul dintre cei mai mari furnizori

Sursă: Realitatea Financiara

Cel mai mare furnizor de gaze pentru populație, E.ON Energie România, anunță majorări de preț care ar putea intra în vigoare de la 1 aprilie, odată cu expirarea actualei scheme de plafonare. Compania, care deține aproape 48% din piața casnică de furnizare a gazelor, propune un preț final de 0,3384 lei/kWh, cu toate taxele și tarifele incluse.

Noul tarif este cu 9,16% peste plafonul actual, stabilit la 0,31 lei/kWh. În prezent însă, E.ON facturează un preț mai mic decât plafonul, de 0,2932 lei/kWh, ceea ce înseamnă că scumpirea efectivă propusă pentru clienți ar depăși 15%.

Majorare de peste 15% pentru clienții E.ON

Compania precizează că situația ar putea fi modificată dacă Guvernul va decide prelungirea măsurilor de sprijin pentru consumatori.

„Există în prezent declarații publice privind o posibilă prelungire a măsurilor de sprijin în domeniul gazelor naturale, fiind de asemenea supus consultării publice un proiect de OUG privind instituirea unui mecanism de protecție tranzitoriu ce urmărește protejarea consumatorilor finali casnici de gaze naturale. Acest proiect nu a fost adoptat oficial până la acest moment. În cazul în care măsurile de sprijin în domeniul gazelor naturale continuă să fie aplicabile inclusiv după 1 aprilie 2026, printr-un act normativ, atunci vom aplica noile prevederi legislative, iar prețul final pe care îl vom factura va fi în concordanță cu noua legislație aplicabilă”, se arată în oferta E.ON.

Scumpiri și mai mari la alți furnizori

Și PPC Energie, al treilea furnizor de gaze din România, și-a notificat clienții că, de la 1 aprilie, prețul final ar putea crește semnificativ dacă actuala plafonare va fi eliminată. Potrivit notificărilor trimise consumatorilor, noul tarif ar putea ajunge la 0,39 lei/kWh, adică aproape 26% peste plafonul actual. Prețurile finale pot varia însă în funcție de tarifele de distribuție aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru fiecare localitate.

Furnizorii, obligați să își anunțe clienții

Furnizorii de gaze au fost obligați, începând cu 29 ianuarie, printr-un ordin al ANRE elaborat în decembrie 2025, să informeze toți clienții, casnici și non-casnici, că actuala schemă de plafonare a prețurilor se încheie la 1 aprilie 2026. După această dată, ar urma să fie aplicate prețurile prevăzute în contractele de furnizare.