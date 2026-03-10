Previziunile profesorului Mircea Coșea. Regretatul economist a intuit cu mare precizie efectele escaladării conflictului în Orientul Mijlociu

Sursă: Realitatea Financiara

Reputatul profesor de economie Mircea Coșea a anticipat încă de acum doi ani efectele acutizării conflictului din Orientul Mijlociu. Analiza sa venea în contextul atentatelor sângeroase ale Hamas pe teritoriul Israelului și al declanșării ofensivei Tel Avivului în Fâșia Gaza. Coșea avertiza că tensiunile din regiune vor destabiliza economia mondială, cu impact direct asupra prețurilor la carburanți și asupra piețelor energetice.

Încă din acel moment, Mircea Coșea avertiza că economia mondială ar putea primi un șoc chiar mai puternic decât cel generat de războiul din Ucraina, iar o eventuală implicare a Iranului ar amplifica dezastrul.

Într-o intervenție la un post TV, reputatul economist aprecia că un conflict extins în Orientul Mijlociu ar avea impact direct asupra prețurilor carburanților, pieței imobiliare și altor sectoare sensibile.

„Prețul la carburant va crește, asta e sigur. Este indicatorul cel mai sensibil la astfel de probleme”, explica Mircea Coșea. Economistul a subliniat și riscurile legate de gazele naturale, în condițiile în care Europa avea acorduri în desfășurare pentru importuri din hubul israelian format împreună cu Cipru și Egipt. Oprirea activităților din zonă amplifica presiunea asupra pieței energetice.

Renumitului economist și profesor Mircea Coșea a încetat din viață în luna decembrie a anului trecut. O prezență activă în presa de specialitate, doctor în științe economice, Coșea oferea deseori analize de o acuratețe exemplară la Realitatea Plus și Realitatea.net . În ultimele luni de viață, el a a avertizat că seturile succesive de măsuri de austeritate impuse de guvernul Bolojan vor avea efect nociv asupra economiei și vor adânci criza.

Profesorul Mircea Coșea, analiză exclusivă la Realitatea PLUS: Premierul României nu știe să apere

Mircea Coșea dinamitează ideile economice ale Bolojan: Discursul lui este ca cel al unui administrator de fabrică

România, într-o CRIZĂ fără precedent în ultimii 35 de ani! Profesorul Mircea Coșea: Când nu ai bani pentru slaraii înseamnă că economia este în FALIMENT