Ce se întâmplă cu prețurile carburanților, dacă războiul se prelungește? Pentru România, întrebarea nu este dacă motorina se va scumpi, ci cât de repede și cât de mult - ANALIZĂ

Sursă: Realitatea Financiara

Piața combustibililor din Europa trece prin șocuri majore ca urmare a declanșării războiului din Orientul Mijlociu, iar presiunea cea mai mare este pe motorină. Din păcate, evoluțiile internaționale se transmit rapid către piețele regionale, iar expertul în energie Dumitru Chisăliță opinează că, pentru România, întrebarea nu este dacă motorina se va scumpi, ci cât de repede și cât de mult. Proiecția lui Chisăliță ia ca orizont de timp o prelungire a conflictului până la finele lunii mai.

Scenarii pentru evoluția prețurilor motorinei ARA (hub-ul european)

Într-o analiză pentru Asociația Energia Inteligentă , Chisăliță prezintă 3 scenarii privind evoluția prețurilor petrolului și, prin asociere, al motorinei, în următoarea perioadă de timp.

Potrivit scenariului optimist, în următoarele 80 de zile, adică până la finalul lunii mai, majorarea prețului motorinei ARA (tranzacționată pe bursele europene) ar urma să fie de 41%, în condițiile creșterii producției rafinăriilor, reducerii marjelor de rafinare, dar și încetinirii economiei globale.

Scenariul mediu și, în același timp, cel mai plauzibil, plasează scumpirea motorinei în următoarele 80 de zile la +79%, ținând cont de cererea sezonieră ridicată, stocurile relativ scăzute în Europa și păstrarea marjelor de rafinare.

În fine, scenariul pesimist elaborat de Dumitru Chisăliță plasează scumpirea motorinei europene la 117%. Această evoluție ar fi posibilă dacă deficitul de motorină al Europei se accentuează, sunt impuse sancțiuni suplimentare asupra produselor rafinate rusești, apar opriri neplanificate în rafinării europene, iar pe fondul temerilor și al strategiilor speculative, cererea crește înainte de sezonul agricol și sezonul transporturilor.

Cea din urmă evoluție ar reprezenta un șoc major al pieței, cu mult peste criza energetică din 2022, declanșată de invadarea Ucrainei de către Rusia.

Scenarii pentru evoluția prețurilor motorinei în România

Transpuse pieței din România, aceste 3 scenarii ar prefigura o scumpire a motorinei între 11,5 lei/litru, în varianta optimistă, până la 16,8 lei/litru în cel mai negativ scenariu. Varianta cea mai plauzibilă, cea de mijloc, indică și ea un preț al motorinei în jur de 15 lei pentru finele lunii mai, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește.

Scenariul optimist - preț estimat la 31 mai, după 3 luni de război: 11,5 lei/l, creștere de 33% față de 9 martie

Scenariul mediu - preț estimat la 31 mai, după 3 luni de război: 15,10 lei/l, creștere de 75% față de 9 martie

Scenariul pesimist - preț estimat la 31 mai, după 3 luni de război: 16,8 lei/l, creștere de 94% față 9 martie.