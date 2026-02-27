CNAIR: Întrerupere temporară a aplicației e-Tarifare pentru lucrări de mentenanță

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că aplicația e-Tarifare va fi temporar indisponibilă luni, 2 martie 2026, în intervalul orar 00:00–02:00.

Potrivit instituției, în acest interval vor fi executate lucrări de mentenanță și actualizare a unor funcționalități ale aplicației e-Tarifare, utilizată în cadrul Agențiilor de Control și Încasare (ACI) din punctele de trecere a frontierei. Pe durata intervenției tehnice, comunicațiile de date vor fi întrerupte.

Reprezentanții CNAIR avertizează că întreruperea comunicațiilor de date în ACI-urile din punctele de frontieră ar putea afecta temporar fluența traficului, în special în cazul transportului internațional de marfă.

În acest context, autoritățile roagă utilizatorii rețelei rutiere naționale, precum și operatorii de transport internațional, să manifeste înțelegere față de eventualele întârzieri sau disfuncționalități care pot apărea pe durata lucrărilor.

CNAIR precizează că aceste intervenții sunt necesare pentru îmbunătățirea funcționării aplicației și pentru optimizarea serviciilor oferite utilizatorilor infrastructurii rutiere din România.