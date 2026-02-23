Motorina a trecut de 8,2 lei/litru și ar putea ajunge la 8,5 lei

Motorina a depășit pragul de 8,2 lei pe litru în unele benzinării din România, iar specialiștii avertizează că scumpirile ar putea continua în perioada următoare. Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), prețul ar putea urca spre 8,3–8,5 lei pe litru dacă tensiunile regionale și evoluția petrolului pe piețele internaționale vor menține presiunea asupra costurilor.

Creșteri semnificative în doar câțiva ani

În 2020, benzina costa puțin peste 5 lei pe litru, iar motorina sub 6 lei. În prezent, benzina se apropie de 8 lei, iar motorina a trecut de 8 lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 42–49%. O parte importantă a acestei creșteri provine din taxele statului – accize și TVA – care reprezintă acum mai mult de jumătate din prețul plătit la pompă.

Într-un studiu recent intitulat „Crizele regionale pot scumpi serios carburanţii în România. Motorina, vulnerabilul energetic al ţării”, AEI anticipa o creștere a prețului motorinei cu aproximativ 9%, până la 8,19 lei/litru. La doar trei săptămâni distanță, în unele stații s-a atins deja nivelul de 8,20 lei/litru, confirmând prognoza.

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, susține că România nu se confruntă cu o criză de aprovizionare, ci cu o combinație periculoasă între o piață globală tensionată, fiscalitate crescută și vulnerabilități regionale. În aceste condiții, întrebarea nu mai este dacă vor crește prețurile, ci cât de mult și cât de repede.

Petrolul mai scump și efectele regionale

În ultimele luni, cotația petrolului Brent a crescut cu aproape 19% între finalul lui 2025 și februarie 2026. În România, motorina s-a scumpit în același interval cu aproximativ 8,5%, însă aproape jumătate din această creștere provine din majorarea accizelor.

În plus, la finalul lunii ianuarie au fost întrerupte livrările de petrol rusesc prin conducta Druzhba către Ungaria și Slovacia, în urma unui incident pe teritoriul Ucrainei. Transportul alternativ pe mare este mai costisitor și mai lent, iar aceste costuri suplimentare se resimt în întreaga regiune.

Deși România dispune de rafinării proprii și stocuri suficiente, piața combustibililor este interconectată regional. Vestul țării este mai expus fluctuațiilor din Europa Centrală, iar motorina, esențială pentru transport și agricultură, este mai sensibilă la astfel de mișcări decât benzina.

Specialiștii spun că nu există risc de penurie, ci doar presiune pe preț. Dacă situația regională se stabilizează, motorina ar putea rămâne în intervalul 8,1–8,3 lei/litru. În schimb, dacă apar noi probleme, prețul ar putea urca treptat spre 8,5 lei.

Experții propun un pachet temporar și țintit de măsuri, care să funcționeze ca un „airbag” pentru populație și economie. Printre soluțiile avansate se numără un mecanism fiscal flexibil și sprijin direct pentru categoriile vulnerabile și sectoarele strategice, astfel încât șocul scumpirilor să fie atenuat fără a destabiliza piața sau bugetul de stat.