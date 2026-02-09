Piața auto din UE, în 2025. De ce are succes o marcă ieftină, iar modelele electrice de lux nu mai sunt atractive

Piața auto din Uniunea Europeană a încheiat anul 2025 sub semnul unui pragmatism economic sever, în care accesibilitatea a învins aspirația. Într-un context marcat de inflație, eliminarea subvențiilor guvernamentale pentru vehiculele verzi și o infrastructură de încărcare încă deficitară, ierarhia vânzărilor s-a inversat: în timp ce modelele electrice de lux, precum Tesla Model Y, au părăsit primele poziții ale clasamentului, Dacia Sandero și-a consolidat statutul de lider absolut, devenind simbolul „votului cu portofelul” al consumatorului european.

Piața auto din Europa a încheiat anul 2025 cu o confirmare a pragmatismului: Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină în Europa în 2025, marcând al doilea an consecutiv de dominație absolută.

Deși anul a fost marcat de presiuni economice și de o competiție acerbă din partea mărcilor chinezești, consumatorii europeni au optat pentru accesibilitate și motorizări hibride sau tradiționale, în detrimentul modelelor electrice premium (precum Tesla Model Y, care a ieșit din Top 10 general).

Top 10 Cele mai vândute modele în Europa 2025

Conform datelor preliminare de înregistrare pentru anul complet 2025, clasamentul este dominat de segmentul B (mașini de oraș) și de SUV-uri compacte.

LocModelUnități vândute (aprox.)Evoluție vs 20241Dacia Sandero 243.000🟢 Menține liderul2Renault Clio 230.000🟢 Creștere (+5.8%)3VW T-Roc 211.000🟢 Creștere (+3.8%)4VW Tiguan 197.000🟢 Creștere (+0.8%)5VW Golf 195.000🔴 Scădere (-9.8%)6Toyota Yaris Cross 190.000🔴 Scădere (-2.1%)7Peugeot 208 185.000🔴 Scădere (-7.3%)8Peugeot 2008 171.000🟢 Creștere (+5.9%)9Dacia Duster 168.000🔴 Scădere ușoară10Toyota Yaris 165.000🔴 Scădere (-8.4%)

Notă: Dacia reușește performanța istorică de a avea două modele în Top 10 european, Sandero fiind preferata clienților privați pentru raportul preț/dotări.

Analiza pieței UE 27 în 2025

Piața totală a înregistrat o creștere modestă de 1,8%, ajungând la aproximativ 10,8 milioane de unități în statele membre UE.

Hibridele au luat fața „clasicelor”

Pentru prima dată, am asistat la o schimbare majoră de paradigmă în decembrie 2025, când mașinile pur electrice au depășit vânzările de mașini pe benzină. Totuși, pe întreg anul, ierarhia rămâne:

Hibrid (HEV): 34,5% (Cea mai populară alegere).

Benzină: 26,6% (În scădere accentuată față de 33% în 2024).

Electric (BEV): 17,4% (Creștere de la 13,6%).

Plug-in Hybrid (PHEV): 9,4%.

Diesel: 8,9% (Continuă declinul liber).

Top mărci auto

Grupul Volkswagen rămâne gigantul Europei, controlând peste 25% din piață prin brandurile sale (VW, Skoda, Audi, Seat/Cupra).

Volkswagen: 1,45 milioane unități. Toyota: 858.000 unități. Skoda: 838.000 unități (Cea mai mare creștere dintre brandurile de top) BMW: 798.000 unități. Renault: 751.000 unități.

Diferențe între piețele majore

Vânzările nu au fost uniforme, fiecare țară mare având dinamici diferite. Germania a rămas cea mai mare piață și a motorizat creșterea segmentului electric (+43% la BEV-uri) după o perioadă de stagnare.

Franța a înregistrat cea mai mare scădere la motoarele pe benzină (-32%). Spania ș Italia au rămas bastioanele mașinilor hibride și cu combustie internă, unde Dacia Sandero a fost aproape imbatabilă.

Ofensiva chineză ăși face tot mai simțită prezența. Branduri precum MG și BYD și-au dublat vânzările în 2025, punând presiune pe producătorii tradiționali în segmentul de buget.

De ce are succes o marcă budget?

Succesul mărcii Dacia nu mai este de mult o întâmplare, ci rezultatul unei conjuncturi economice perfecte pentru filozofia lor de brand

Raportul calitate-preț imbatabil: Într-o perioadă în care prețul mediu al unei mașini noi în UE a depășit 25.000 - 30.000 € , Sandero rămâne una dintre puținele opțiuni decente sub acest prag.

Într-o perioadă în care prețul mediu al unei mașini noi în UE a depășit , Sandero rămâne una dintre puținele opțiuni decente sub acest prag. Costuri de întreținere reduse: Într-o economie unde prețul pieselor de schimb și al manoperei a crescut cu peste 15% în 2025, simplitatea tehnică a Daciei este un avantaj major.

Într-o economie unde prețul pieselor de schimb și al manoperei a crescut cu peste 15% în 2025, simplitatea tehnică a Daciei este un avantaj major. Motorizări „de tranziție”: Opțiunile GPL (ECO-G) au atras clienții care vor costuri de rulare mici fără a investi sume imense într-o mașină electrică.

De ce pierd teren mașinile electrice de lux?

Dacă în 2023 Tesla Model Y făcea istorie fiind prima electrică pe locul 1, în 2025 modelul a ieșit din Top 10 european. Cauzele sunt multiple. Saturarea segmentului „Early Adopters”. Majoritatea clienților cu venituri mari care își doreau o electrică premium au făcut deja achiziția. Masa critică de cumpărători (clasa medie) nu își permite prețuri de peste 45.000 de euro.

Dispariția subvențiilor. Germana și alte piețe mari au tăiat drastic bonusurile financiare, făcând mașinile electrice scumpe și mai greu de justificat financiar.

Deprecierea masivă: Valorile de revânzare scăzute pentru electricele de lux rulate au speriat clienții de flote și pe cei care își schimbă mașina la 3-4 ani.

Așteptarea „electricelor mici”. Consumatorii au amânat achizițiile premium în așteptarea modelelor electrice sub 25.000 de euro, cum ar fi Renault 5 sau Citroen e-C3, care au început să livreze masiv abia spre finalul anului.

Piața auto din 2025 ne arată că europeanul de rând este gata să fie sustenabil, dar numai dacă prețul este corect. Electrificarea forțată „de sus în jos” (de la lux spre volum) a lăsat un gol imens pe care mărcile accesibile precum Dacia și noii intrați din China îl umplu rapid.