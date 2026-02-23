Dan Dungaciu, atac dur după vizita lui Nicușor Dan în SUA: "România nu poate negocia nimic cu Washingtonul, trebue resetată prin alegeri anticipate"

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a lansat critici dure la adresa vizitei lui Nicușor Dan în Statele Unite, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”. Sociologul suveranist a opinat că acest demers n-a reușit să schimbe percepția negativă a administrației de la Washington, dar a alimentat și mai mult neîncrederea românilor în actuala conducere a țării, iar această situație nu se poate rezolva decât prin alegeri anticipate.

„Modul în care se discută despre vizita lui Nicușor Dan în SUA este ceva ce cu greu și-ar fi imaginat cineva în urmă cu 20-30 de ani. Toată discuția despre vizită s-a bazat pe această percepție că ceva n-a fost în regulă. Disperarea aceasta de a fi recunoscut într-un fel arată un soi de slăbiciune pe care cu greu ți-ai fi imaginat-o în urmă cu 10-20 de ani. Faptul că atâta lume ar fi, teoretic, dispusă să creadă că președinția României și-a falsificat o fotografie pentru a fi băgată în seamă arată care este, de fapt, impresia oamenilor față de președinția României”, a afirmat Dungaciu, în dialog cu Anca Alexandrescu.

Acesta a afirmă că întreaga vizită ar fi transmis un semnal negativ privind statutul diplomatic al României.

„Dacă te uiți la tot ce i s-a oferit lui Nicușor Dan în SUA, ideea că greșeala lui Trump (de a i se adresa cu titulatura de prim-ministru în loc de președinte - N.R.) a fost deliberată pare prea credibilă. Asta arată că americanii nu au dorit să-i dea niciun semnal la nivel politic, i-au oferit o întâlnire pe hol. La nivel diplomatic, România n-a primit nimic.”

„România are nevoie de o resetare prin alegeri”

Prim-vicepreședintele AUR susține că episodul vizitei ar confirma lipsa de viziune a actualei conduceri.

„Ce s-a întâmplat cu vizita lui NF în SUA n-a făcut decât să confirme în fața românilor că politica externă a lui Nicușor Dan e la fel de incompetentă ca cea a lui Ilie Bolojan în interior. Cu acești oameni, în România nu se va întâmpla nimic. De asta nu funcționează nimic, pentru că nu sunt oameni cu viziune nicăieri. România are nevoie de o scuturare, de o resetare prin alegeri.”

Dungaciu avertizează că fără refacerea încrederii în instituții, România nu poate avansa.

„În România nu poate fi ordine până nu se reface încrederea în sistem, încrederea în alegeri. Noi, când discutăm cu americanii… Decizia politică nu se poate modifica numai ca urmare a alegerilor în România sau ca urmare a unei intervenții externe suficient de dure și radicale încât România să se reseteze. Dar și dacă intervenția aceea va fi puternică și dură, tot la alegeri anticipate vom ajunge,” a afirmat sociologul și geopoliticianul suveranist, in exclusivitate la Realitatea Plus.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la

https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026