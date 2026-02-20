Banca Centrală Europeană (BCE) a aplicat cea mai mare sancţiune din istoria sa, în valoare de 12,2 milioane de euro, băncii americane JPMorgan Chase, după ce instituţia financiară a furnizat date eronate referitoare la nevoile sale de capital, potrivit unei relatări a agenţiei Agence France-Presse (AFP).

Potrivit unui comunicat publicat joi de BCE, în perioada 2019–2024, banca a declarat incorect activele ponderate la risc, un indicator esenţial în evaluarea solidităţii financiare a unei instituţii de credit. Această raportare a împiedicat autoritatea de supraveghere să aibă o imagine completă asupra profilului de risc al băncii şi să estimeze corect nivelul fondurilor proprii necesare.

Activele ponderate la risc reprezintă baza de calcul pentru cerinţele minime de capital pe care băncile trebuie să le respecte, conform reglementărilor europene. O raportare inexactă poate conduce la subestimarea riscurilor şi, implicit, la menţinerea unor rezerve de capital insuficiente.

BCE, care acţionează în calitate de supervizor bancar în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere, a subliniat că respectarea strictă a obligaţiilor de raportare este esenţială pentru menţinerea stabilităţii sistemului financiar din zona euro. Sancţiunea aplicată reflectă gravitatea încălcării şi durata acesteia.

Amenda de 12,2 milioane de euro marchează un precedent important în activitatea de supraveghere a BCE şi transmite un semnal ferm instituţiilor financiare cu privire la importanţa transparenţei şi acurateţei datelor raportate autorităţilor de reglementare.

Sursa: Realitatea Financiara