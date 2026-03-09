Prețul petrolului urcă brusc pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului a crescut puternic luni dimineață, cu aproape 19%, ajungând la aproximativ 111 dolari, după ce înregistrase deja un avans de circa 28% săptămâna trecută. Scumpirea vine pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba grav piețele energetice și ar putea încetini creșterea economiei mondiale, relatează DPA și Reuters.

În același timp, prețul țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, nivel care nu a mai fost atins din 2022.

Tensiunile de pe piața energetică au influențat și cursul valutar. Dolarul s-a apreciat puternic, ajungând aproape de 159 de yeni, fiind perceput drept activ de refugiu, însă ulterior s-a depreciat ușor după ce Financial Times a relatat că miniștrii de Finanțe din statele G7 ar putea discuta eliberarea de petrol din rezervele strategice, coordonată de Agenția Internațională pentru Energie.

Investitorii sunt tot mai îngrijorați că prețurile ridicate ale petrolului vor alimenta inflația la nivel global și vor încetini economia mondială. În paralel, bursele și cotațiile metalelor prețioase au înregistrat scăderi.

Potrivit analiștilor, conflictul din regiune a dus deja la suspendarea a aproximativ o cincime din livrările globale de petrol și gaze, după ce Iranul a restricționat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și a vizat infrastructura energetică regională. Oficialii din Qatar avertizează că, dacă petrolierele nu vor putea traversa zona, prețul petrolului ar putea urca până la 150 de dolari pe baril în următoarele două-trei săptămâni.