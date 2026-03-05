Prețul gazelor în Europa crește brusc pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Prețul gazelor naturale a înregistrat joi dimineață o creștere semnificativă în Europa, pe fondul incertitudinilor legate de războiul din Orientul Mijlociu, care continuă să afecteze piețele energetice globale, relatează Bloomberg.

La bursa de la Amsterdam, cotațiile futures la gaze au urcat chiar și cu 13%, după ce în ziua precedentă au scăzut ușor, pe fondul speculațiilor privind un plan al Statelor Unite de a asigura tranzitul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz. Până în prezent, însă, nu au fost oferite detalii concrete, iar traderii se tem în continuare de întreruperi majore în aprovizionarea globală.

În jurul orei 8:25, la hub-ul TTF din Amsterdam — reperul principal pentru prețurile gazelor în Europa — contractele futures erau în creștere cu 9,2%, ajungând la 53,26 euro pentru un megawatt-oră (MWh).

Piața globală a energiei este puternic afectată de conflictul din Orientul Mijlociu, care a intrat în cea de-a șasea zi fără perspective imediate de detensionare. Perturbarea rutelor comerciale ridică temeri privind o posibilă criză energetică și alimentează îngrijorările legate de inflație.

Europa se află într-o poziție vulnerabilă după o iarnă în care rezervele de gaze au fost reduse semnificativ. În lunile următoare, statele europene vor trebui să achiziționeze volume importante de gaze naturale lichefiate pentru a-și reface stocurile, în condițiile unei posibile competiții acerbe pe piața globală dacă livrările din Orientul Mijlociu vor continua să fie afectate.

Situația s-a agravat după ce Qatarul a închis Ras Laffan, cea mai mare instalație de export de gaze lichefiate din lume, în urma unui atac cu drone iraniene. În același timp, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz — rută prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu gaze lichefiate — a fost aproape complet blocat.

În aceste condiții, cumpărătorii din întreaga lume caută alternative. De exemplu, Taiwanul a anunțat că și-a asigurat livrările de gaze lichefiate pentru luna aprilie din alte regiuni decât Orientul Mijlociu, pentru a reduce riscul unor întreruperi ale aprovizionării.