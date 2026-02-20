PSD cere PNL și USR să lase "orgoliile" și să sprijine reforma economică

PSD solicită partenerilor de guvernare, PNL și USR, să oprească disputele privind controlul fondurilor destinate Programului de relansare economică.

PSD solicită partenerilor de guvernare, PNL și USR, să oprească disputele privind controlul fondurilor destinate Programului de relansare economică, pe care social-democrații îl consideră „singura reformă autentică” a actualei Coaliții. Formațiunea subliniază că pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei.

Potrivit social-democraților, programul inițiat în septembrie 2025 a fost deja întârziat „nepermis de mult”, ceea ce ar fi accentuat declinul economic generat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în anul precedent. Social-democrații atrag, astfel, atenția că, după intrarea în recesiune tehnică, România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme, care vizează stimularea investițiilor în sectoarele strategice ale economiei.

PSD afirmă că România are "nevoie urgentă" de măsuri de sprijin pentru a contracara scăderea economică din ultimele două trimestre. În acest context, partidul consideră că disputa dintre PNL și USR privind gestionarea fondurilor alocate programului trebuie să înceteze.

„Este mai puțin important cine va gestiona acele fonduri. Important este ca reforma să fie demarată cât mai rapid pentru a se evita adâncirea recesiunii economice”, au transmis vineri reprezentanții PSD, într-un comunicat.





