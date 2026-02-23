Lagarde avertizează: noile taxe vamale anunțate de Trump pot destabiliza echilibrul comercial UE–SUA

Noile taxe vamale anunțate de Donald Trump riscă să destabilizeze echilibrul comercial fragil dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, avertizează Christine Lagarde, președinta Bancii Centrale Europene (BCE), într-o declarație acordată postului american CBS și citată de Bloomberg.

Lagarde a subliniat că este „extrem de important” să existe claritate în privința viitorului relațiilor comerciale transatlantice, comparând regulile comerțului internațional cu regulile de circulație: „Vrei să știi regulile înainte de a te urca în mașină. Este același lucru cu comerțul.” Potrivit acesteia, schimbările bruște de politică tarifară pot genera incertitudine majoră în mediul de afaceri și pot afecta investițiile și lanțurile de aprovizionare.

Oficialii europeni urmează să se reunească într-o ședință de urgență pentru a evalua impactul noilor măsuri. Eurodeputatul german Bernd Lange a anunțat că va solicita suspendarea temporară a lucrărilor legislative până la clarificarea implicațiilor juridice și obținerea unor angajamente ferme din partea Washingtonului.

Declarațiile vin în contextul în care președintele american a decis majorarea la 15% a noilor taxe vamale, după ce inițial stabilise un nivel de 10%, în urma unei decizii a Curtea Supremă a Statelor Unite care a considerat ilegale așa-numitele „taxe reciproce” decretate anterior. Măsura este justificată de administrația americană prin necesitatea protejării intereselor economice interne, însă criticii avertizează că efectele se vor resimți inclusiv asupra consumatorilor americani.

Christine Lagarde a atras atenția că precedentul acord comercial dintre UE și SUA includea excluderi și excepții negociate atent, iar modificarea unilaterală a parametrilor poate „agita din nou apele” și crea perturbări suplimentare în economie. Ea a subliniat că, deși deciziile politice trebuie respectate, stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a comerțului global.

În ceea ce privește propriul mandat, care se încheie în octombrie 2027, șefa BCE a afirmat că intenționează să își ducă misiunea până la capăt, respingând speculațiile privind o posibilă demisie anticipată.