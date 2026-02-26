Elveția interzice complet importurile de GNL rusesc din 2026
Gaz natural lichefiat (GNL) rusesc
Elveția va interzice total achiziționarea și importul de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc începând cu 25 aprilie 2026, a anunțat Consiliul Federal, aliniindu-se astfel celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat de Uniunea Europeană împotriva Rusia.
Autoritățile elvețiene au precizat că va exista o perioadă de tranziție până la sfârșitul anului 2026 pentru contractele pe termen lung deja existente. Măsura urmărește reducerea veniturilor obținute de Moscova din exportul de combustibili fosili, fonduri care contribuie la finanțarea războiului din Ucraina.
Pe lângă interdicția privind GNL, Berna introduce și noi restricții în sectorul financiar, inclusiv interzicerea furnizării de servicii de criptoactive către cetățeni și companii ruse. Deși nu este stat membru al UE, Elveția s-a aliniat sancțiunilor europene încă din 2022, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.
