Donald Trump majorează taxele vamale globale la 15%

Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va creşte de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată tuturor importurilor în Statele Unite, la scurt timp după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a respins programul său tarifar bazat pe o lege privind situaţiile de urgenţă economică.

Vizibil nemulţumit de hotărârea instanţei supreme, Trump a ordonat iniţial, vineri, aplicarea imediată a unei taxe vamale de 10% asupra tuturor importurilor, suplimentar faţă de taxele deja existente. Legea invocată de administraţia sa îi permite însă să impună tarife de până la 15% pentru o perioadă de maximum 150 de zile, măsură care ar putea fi, la rândul ei, contestată în justiţie.

În acest interval, administraţia americană intenţionează să elaboreze şi să emită noi taxe vamale care să fie „permise din punct de vedere legal”.

„În calitate de preşedinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, taxele vamale mondiale de 10% aplicate ţărilor, multe dintre ele «jefuind» SUA de zeci de ani, fără să fie pedepsite (până la venirea mea!), la nivelul maxim permis şi testat legal, de 15%”, a scris Trump într-o postare pe reţeaua sa de socializare, Truth Social.

Decizia marchează o nouă escaladare a politicii comerciale promovate de liderul de la Casa Albă şi deschide calea unor posibile dispute juridice şi reacţii din partea partenerilor comerciali ai Statelor Unite.