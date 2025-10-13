În contextul deficitului bugetar și al repetatelor semnale că încasarea fiscală este slabă, ANAF a intensificat verificările asupra persoanelor fizice care au obținut venituri din investiții, atât în țară, cât și în străinătate. Deja unii dintre cei aflați în această situație au primit notificări, iar experții atrag atenția că ignorarea acestor documente poate duce la sancțiuni.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intensificat în ultimele luni verificările asupra persoanelor fizice care au obținut venituri din investiții, atât în țară, cât și în străinătate; acei contribuabili care nu au depus la termen declarația unică au primit notificări.

Verificări retroactive până în 2019

Experții atrag atenția că, în absența unui răspuns în termen la astfel de notificări, Fiscul poate stabili DIN OFICIU obligațiile fiscale, existând riscul ca sumele impuse să fie mai mari decât cele datorate în realitate. Neconformarea poate duce la blocarea conturilor bancare sau la reținerea sumelor restante prin angajator.

ANAF poate controla veniturile realizate începând cu anul 2019, care urmează să se prescrie la 26 decembrie 2026. Astfel, contribuabilii pot primi notificări privind venituri nedeclarate pentru orice an din intervalul 2019–2025.

„Recomandăm tuturor persoanelor fizice care au obținut venituri din investiții să verifice dacă au primit notificări de la ANAF, mai ales prin Spațiul Privat Virtual. Este esențial ca aceste venituri – fie ele profituri sau pierderi – să fie corect declarate prin declarația unică”, a explicat Andrei Popescu, Senior Tax Manager, Soter & Partners.

ANAF a pus ochii și pe tranzacțiile bursiere externe

Deși doar 3–5% din populația adultă din România investește activ, numărul este în creștere, iar ANAF vizează în mod special tranzacțiile bursiere externe. În această situație, riscul ca un investitor să nu poată depune datele exacte este mai mare, pentru că trebuie să declare separat câștigurile și pierderile, pe fiecare țară sursă a venitului.