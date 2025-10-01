Contextul economic incert și primele efecte ale politicilor de austeritate încep să-și facă simțite consecințele pe piața muncii. Potrivit datelor centralizate de o importantă platformă de recrutare a forței de muncă, aproximativ un milion de români trecuți de 45 de ani și-au căutat un loc de muncă de la începutul anului, marcând o creștere de 10% față de aceeași perioadă din 2024.

Ani la rând, segmentul 45+ a fost caracterizat de o rezistență ridicată la schimbare și o reticență față de noi oportunități profesionale. În 2025, însă, instabilitatea economică și nevoia de securitate financiară au reactivat acest grup. Mulți dintre candidați fie au rămas fără loc de muncă, fie caută o alternativă mai stabilă și mai bine remunerată, arată un studiu eJobs.

Ce caută candidații seniori

90% dintre aplicări au fost pentru joburi full-time

Doar 5,6% au vizat poziții remote, din cauza nivelului scăzut de competențe digitale

Interesul pentru joburi în străinătate este minim: doar 1,2% din aplicări

Cele mai vizate domenii: retail, construcții, servicii, logistică, producție și industria alimentară

„Această categorie de vârstă preferă joburile tradiționale, desfășurate în medii familiare, cu un profil clar și stabil,” explică Bogdan Badea, CEO eJobs. Mai exact, retailul este domeniul care a atras cele mai multe aplicări, urmat de construcții, servicii, transport/logistică, producție, servicii financiare și industria alimentară.

Orașele cu cea mai mare activitate

În 2025, jumătate dintre angajările prin ANOFM au fost realizate în rândul persoanelor de peste 45 de ani, spre deosebire de 2024, când acest segment de vârstă era mult mai puțin activ, cu o participare redusă la procesele de recrutare

Cele mai multe persoane adulte care își caută un loc de muncă provin din marile metropole și zonele industriale din centrul și vestul țării: București, Cluj-Napoca, Ilfov, Timișoara, Iași și Brașov.

Statisticile oficiale legate de rata șomajului indică, deocamdată, o relativă stabilitate, fără modificări semnificative în ultimul an.