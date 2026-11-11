STB concediază 796 de angajați pentru a evita falimentul

Societatea de Transport București (STB) a comunicat miercuri, 11 noiembrie 2026, 796 de preavize de concediere. Conducerea companiei susține că măsura este necesară pentru a evita falimentul, pe fondul datoriilor de peste 3 miliarde de lei.
În urma procesului de reorganizare, organigrama STB va fi redusă și prin desființarea a 919 posturi vacante. Numărul final al posturilor rămase în structura societății va fi de 8.428.
Situația financiară
Conform unui comunicat de presă, STB traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Societatea are datorii de peste 3 miliarde de lei, o pierdere la 10 luni de 765 milioane de lei și o trezorerie netă negativă de 67 milioane de lei.
Costurile cu forța de muncă reprezintă un efort financiar anual de 1,2 miliarde de lei, adică 70% din totalul veniturilor. Fără optimizarea acestor costuri, STB riscă intrarea în faliment, avertizează conducerea.
Categorii de posturi desființate
Concedierea colectivă vizează mai multe categorii de angajați:
Posturi considerate redundante: 24 de curieri, 12 fochiști (din 88), 17 statisticieni, 4 legători manuali, 44 de operatori de introducere și validare date (din 145) și 13 referenți cu studii medii.
Posturi excesiv reprezentate față de nevoile reale: 58 de casieri (din 374), 28 de economiști și contabili (din 293), 37 de sudori (din 138), 69 de lăcătuși mecanici (din 442), 10 electricieni de întreținere (din 166), 16 mecanici auto (din 290), 23 de repartizori, 7 consilieri juridici (din 40) și 30 referenți de specialitate (din 109).
Măsura afectează și personalul din transport. Au fost emise 120 de preavize pentru conducători de autobuze și troleibuze (din 3.508) și 50 pentru vătamani (din 850). Potrivit STB, acești angajați au avut abateri disciplinare, sunt cercetați penal pentru furt de combustibil, au certificate de inaptitudine medicală, au fost depistați sub influența alcoolului sau au abuzat de concedii medicale fără diagnostic real.
Impactul asupra transportului
STB pune în circulație zilnic aproximativ 1.250 de autobuze, troleibuze și tramvaie, deservite de 4.358 de conducători auto și vătamani. Conducerea susține că disponibilizarea a 170 de șoferi nu va afecta programul de transport.
Angajații concediați vor primi salarii compensatorii între 20.000 și 40.000 de lei, în funcție de vechimea în muncă.
Poziția administratorului judiciar
Sindicatul reprezentativ din cadrul societății a fost consultat pe parcursul procesului de restructurare.