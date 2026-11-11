STB concediază 796 de angajați pentru a evita falimentul

Publicat 11 nov. 2026, 12:21 Sursă news

Societatea de Transport București (STB) a comunicat miercuri, 11 noiembrie 2026, 796 de preavize de concediere. Conducerea companiei susține că măsura este necesară pentru a evita falimentul, pe fondul datoriilor de peste 3 miliarde de lei.

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