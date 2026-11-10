Piața muncii· 2 min citire

Salariul mediu net din Bacău a scăzut în termeni reali față de anul trecut

Bani/ Profimedia

Bani/ Profimedia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat10 nov. 2026, 11:23
SursăDeșteptarea

Câștigul salarial mediu net din județul Bacău a fost de 5.067 de lei în august 2026, sub media națională și cu o scădere reală față de aceeași lună din anul anterior.

În luna august 2026, câștigul salarial mediu net înregistrat în județul Bacău a atins suma de 5.067 de lei. Această valoare este cu 621 de lei mai mică decât media națională, care s-a situat la 5.688 de lei, reprezentând o diferență procentuală de 10,9%.

Din punct de vedere al puterii de cumpărare, venitul mediu net din județ a scăzut cu 1,9% față de august 2025. Comparativ cu iulie 2026, în prețuri comparabile, scăderea a fost de 0,5%. Astfel, dacă salariul din august 2025 avea o valoare reală de 100 de lei, cel din august 2026 echivalează cu 98,10 lei, potrivit desteptarea.ro.

Evoluția câștigului brut

Câștigul salarial mediu brut a urmat aceeași tendință negativă în termeni reali. Față de iulie 2026, scăderea a fost de 0,3%, iar comparativ cu august 2025, de 2%. Pentru gospodăriile locale, indicatorul net rămâne cel mai relevant, fiind suma disponibilă după reținerea taxelor și contribuțiilor.

Diferențe pe sectoare

Pe plan județean, media câștigului salarial mediu brut s-a situat la 8.466 de lei. Industria și construcțiile au înregistrat valori peste această medie, în timp ce serviciile și sectorul care include agricultura, vânătoarea, silvicultura, pescuitul și activitățile anexe s-au plasat sub nivelul mediu local.

Valorile prezentate reprezintă medii statistice. Pentru o analiză mai detaliată a distribuției veniturilor sau pentru comparații intersectoriale la nivel național, ar fi necesare date suplimentare, inclusiv salariul median și valorile detaliate pe domenii de activitate.

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