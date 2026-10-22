Daniel Udrescu: De la sclavia antică la sclavia datoriei. Cine conduce România și cine încasează?
Daniel Udrescu
Expertul contabil judiciar Daniel Udrescu analizează mecanismele datoriei publice, fiscalității și concentrării capitalului, întrebând cine conduce România, cine produce bogăția și cine suportă costurile deciziilor statului.
Istoria civilizației poate fi redusă la patru întrebări. Cine muncește, cine plătește, cine conduce și cine încasează? De la faraonii Egiptului la seniorii feudali, de la aristocrația funciară la marile concentrări financiare contemporane, privilegiul economic a supraviețuit schimbării regimurilor politice. S-au schimbat stăpânii, instituțiile și metodele de colectare, dar nu și interesul celor aflați la putere de a controla resursele și de a transfera costurile asupra populației. Sclavia a fost abolită juridic, privilegiile feudale au dispărut, iar cetățeanul a dobândit drepturi constituționale. Dependența economică nu a dispărut. Ea a căpătat forme noi, organizate prin fiscalitate, credit, datorie publică și controlul capitalului.
Din această perspectivă, societatea poate fi împărțită în cinci categorii economice, definite prin raportul dintre muncă, proprietate, putere și capacitatea de a dispune de veniturile produse. Aceste categorii nu coincid întotdeauna cu clasele sociale tradiționale, dar permit identificarea celor care controlează bogăția, a celor care o produc și a celor care suportă costurile administrării statului.
Prima categorie este a stăpânilor capitalului. În Antichitate erau faraonii, templele, aristocrații și marii proprietari. În Evul Mediu erau monarhii, nobilimea și instituțiile religioase privilegiate. Astăzi sunt marile concentrări financiare, proprietarii infrastructurilor strategice, titularii monopolurilor și administratorii capitalului global. Privilegiul lor nu constă neapărat în scutirea de impozite, ci în capacitatea de a influența regulile economice, de a transfera costurile și de a-și proteja capitalul prin mecanisme inaccesibile majorității contribuabililor. Ei pot negocia condițiile investițiilor, pot reloca activități și pot organiza fiscal grupuri economice transnaționale. Salariatul și întreprinzătorul local nu dispun de aceeași libertate.
A doua categorie este a producătorilor indispensabili colectiv, dar dispensabili individual. Antreprenorii, agricultorii, comercianții, profesioniștii și salariații calificați creează bunurile, serviciile și veniturile din care este finanțată economia. Statul depinde de existența lor, dar nu de supraviețuirea fiecăruia. O societate comercială intră în insolvență, alta îi ocupă locul. Un profesionist emigrează, altul îi preia activitatea. Pentru administrație, dispariția contribuabilului poate reprezenta o simplă modificare statistică. Pentru economie înseamnă capital pierdut, investiții abandonate și capacitate productivă diminuată. Această categorie este indispensabilă funcționării societății, dar are o influență redusă asupra deciziilor prin care îi sunt impozitate veniturile.
A treia categorie este a administratorilor puterii. În Antichitate erau colectorii tributului, guvernatorii și administratorii domeniilor. În Evul Mediu erau dregătorii și beneficiarii privilegiilor acordate de suveran. Astăzi sunt politicienii, conducătorii instituțiilor publice, aparatul administrativ și beneficiarii contractelor atribuite prin decizie politică. Administrația este necesară oricărei societăți, dar funcția publică devine privilegiu atunci când remunerația și avantajele titularului nu mai depind de rezultatele activității sale. O societate comercială trebuie să producă venituri pentru a-și plăti personalul. O instituție publică poate continua să consume resurse chiar și atunci când rezultatele sale nu justifică cheltuielile. Diferența este suportată de contribuabil.
A patra categorie este a oamenilor liberi juridic, dar dependenți economic. Sunt cetățenii care muncesc, plătesc impozite, contribuții, TVA, accize, rate bancare și facturi. Au dreptul să voteze, să circule, să dețină proprietăți și să întreprindă. Dar libertatea economică nu se măsoară prin numărul drepturilor înscrise în Constituție, ci prin resursele de care omul mai poate dispune după achitarea obligațiilor. Când venitul este absorbit de fiscalitate, locuință, hrană, energie și datorii, libertatea de alegere se restrânge. Cetățeanul rămâne liber juridic, dar este constrâns economic să muncească pentru a-și putea achita obligațiile.
A cincea categorie este a celor excluși economic. În Antichitate erau sclavii, lipsiți juridic de libertate și de dreptul de a dispune de rezultatul propriei munci. În societățile feudale existau diferite forme de dependență personală și economică. Astăzi sunt persoanele aflate în sărăcie severă, fără proprietăți, economii și venituri suficiente pentru a-și schimba condiția. Sărăcia nu reprezintă sclavie juridică, dar poate produce o dependență economică profundă. Acești oameni nu negociază dobânzi, nu influențează politica fiscală și nu au capital pe care să îl protejeze împotriva inflației. Ei suportă consecințele deciziilor celorlalte categorii fără să dispună de mijloace reale de apărare economică.
România contemporană reproduce această structură. Prima categorie controlează capitalul, a treia administrează bugetul, a doua produce veniturile, a patra suportă obligațiile curente, iar a cincea supraviețuiește la limita resurselor disponibile. Categoriile se pot suprapune, dar diferența dintre ele rămâne capacitatea de a decide asupra distribuirii bogăției. Cei care produc veniturile nu sunt neapărat cei care stabilesc destinația lor, iar cei care aprobă cheltuielile nu sunt obligați să suporte personal consecințele economice ale deciziilor.
În România anului 2026, reforma statului este prezentată aproape exclusiv prin necesitatea consolidării bugetare. Nicușor Dan vorbește despre modernizare, Luca Niculescu despre integrarea în structurile internaționale, Ilie Bolojan despre disciplină administrativă și fiscală, iar Alexandru Nazare despre echilibrarea finanțelor publice. Dincolo de discursurile și responsabilitățile lor diferite, contribuabilul constată că ajustarea bugetară se realizează prin creșterea obligațiilor fiscale, în timp ce reducerea efectivă a costurilor administrației rămâne insuficient demonstrată.
Aderarea la OCDE este prezentată drept o garanție a modernizării economice. Banca Mondială și IFC sunt invocate ca repere ale finanțării și guvernanței internaționale. Aceste instituții beneficiază de regimuri juridice și fiscale speciale, stabilite prin acorduri internaționale, în timp ce contribuabilul român este supus unor obligații fiscale tot mai apăsătoare. Recomandările externe pot influența politica economică, dar responsabilitatea adoptării legilor aparține Guvernului și Parlamentului. Nicio instituție internațională nu răspunde electoral pentru efectele legislației fiscale românești.
În timp ce întreprinzătorului i se impun condiții suplimentare pentru transferul părților sociale, pentru capitalizarea societății și pentru îndeplinirea obligațiilor declarative, statul continuă să se împrumute pentru acoperirea propriilor deficite. Contribuabilului i se cere disciplină financiară, iar administrația își permite să reporteze dezechilibrele asupra exercițiilor bugetare viitoare. Societatea comercială care nu își achită obligațiile riscă executarea silită și insolvența. Statul care cheltuiește peste posibilități contractează un nou împrumut și transferă costul asupra populației.
La capătul acestui mecanism se află piața globală a capitalului. BlackRock și Vanguard sunt simboluri ale concentrării administrării activelor financiare. Nu trebuie să controleze Banca Mondială sau OCDE pentru ca influența marilor investitori asupra finanțării statelor să fie reală. Un stat care împrumută permanent pentru a-și acoperi cheltuielile devine vulnerabil la evaluarea creditorilor, la dobânzi și la schimbarea apetitului internațional pentru risc. Ei încasează dobânzi la nivel macro, Banca Mondială și IFC nu plătesc taxe. Este irelevant cât este principalul pentru că se rostogolește.
Mecanismul bancar explică modul în care creditul transformă veniturile viitoare în obligații prezente. În modelul clasic al rezervelor fracționare, dacă o bancă primește depozite de 100 de milioane de lei și păstrează 10% drept rezervă, diferența de 90 de milioane poate fi utilizată pentru creditare. Sumele împrumutate ajung în conturile altor persoane și societăți, sunt redepuse în sistem și permit acordarea unor noi credite. În modelul teoretic simplificat, o rezervă de 10% poate susține depozite totale de până la un miliard de lei, pornind de la o injecție inițială de 100 de milioane.
În sistemul bancar modern, crearea monedei scripturale se realizează direct prin acordarea creditelor. Banca înregistrează simultan o creanță asupra debitorului și un depozit în contul acestuia. Creditul creează astfel putere de cumpărare monetară, dar și obligația corespunzătoare de rambursare. Băncile sunt constrânse de cerințele de capital, lichiditate și reglementare, însă principiul economic rămâne același. Instituția financiară obține venituri din dobânzi și comisioane, iar debitorul trebuie să producă venituri reale pentru achitarea principalului și a dobânzii.
Antreprenorul trebuie să producă bunuri, să presteze servicii, să plătească salarii și să obțină profit. Agricultorul trebuie să cultive pământul și să valorifice recolta. Salariatul trebuie să muncească. Banca poate crea monedă scripturală prin înregistrarea unui credit, dar rambursarea depinde de rezultatele economice ale debitorului. Când finanțarea susține investiții productive, creditul poate genera dezvoltare. Când alimentează consum neproductiv și deficite permanente, veniturile viitoare sunt angajate fără o creștere corespunzătoare a capacității economiei de a produce.
Statul utilizează acest mecanism la o scară mult mai mare. Împrumută pentru a acoperi diferența dintre venituri și cheltuieli, iar la scadență poate emite noi titluri de stat pentru rambursarea celor vechi. Principalul este rostogolit, în timp ce dobânzile continuă să greveze bugetul. În măsura în care împrumuturile finanțează cheltuieli curente, iar economia nu generează venituri suplimentare suficiente, refinanțarea devine o necesitate permanentă.
Dependența de creditori limitează libertatea deciziei economice. Când finanțarea se scumpește, statul trebuie să aloce o parte mai mare din venituri pentru plata dobânzilor. Când accesul la împrumuturi se restrânge, ajustarea poate deveni brutală. Sunt reduse cheltuieli, sunt majorate impozite, sunt amânate investiții, iar puterea de cumpărare a populației se deteriorează. Incapacitatea de plată nu presupune automat lichidarea activelor statului, dar poate conduce la restructurarea datoriei și la pierderea unei părți importante din autonomia politicii economice.
Cine răspunde pentru aceste consecințe? Politicienii care au contractat împrumuturile își pot încheia mandatele înainte de scadență. Miniștrii care au aprobat cheltuielile pot dispărea din administrație. Contractele pot fi executate, fondurile consumate, iar obligațiile transferate generațiilor viitoare. Dacă împrumuturile au finanțat investiții productive, economia poate beneficia de activele create. Dacă au finanțat risipă, contracte supraevaluate, privilegii sau corupție, contribuabilii suportă costul unor decizii din care nu au obținut beneficii corespunzătoare. Existența infracțiunilor trebuie demonstrată, dar răspunderea politică pentru administrarea defectuoasă a datoriei publice nu poate fi înlăturată prin simpla absență a unei condamnări penale.
Programul european SAFE introduce o nouă categorie de obligații financiare. România contractează împrumuturi pentru achiziții militare, iar rambursarea principalului și a dobânzilor va fi suportată din veniturile viitoare ale statului. În măsura în care contractele sunt atribuite producătorilor germani, francezi sau din alte state, finanțarea se transformă în venituri pentru industriile acestora, în timp ce contribuabilului român îi rămâne obligația de plată. Achizițiile externe de echipamente militare se reflectă și în balanța comercială, iar finanțarea lor contribuie la obligațiile externe ale economiei.
Înarmarea împovărează bugetul și reduce resursele disponibile pentru alte necesități. Fiecare miliard împrumutat pentru achiziții militare trebuie rambursat, iar dobânzile aferente concurează cu finanțarea sănătății, educației, infrastructurii civile și a serviciilor publice. În condițiile unei economii stagnante și ale unei fiscalități în creștere, aceste obligații nu pot fi tratate separat de deteriorarea nivelului de trai. Guvernanții invocă securitatea națională, dar nu pot transforma acest argument într-o autorizare nelimitată a îndatorării, fără evaluarea costurilor suportate de populație.
România ajunge astfel să împrumute bani pentru a finanța producția industrială a altor state, în timp ce propriile societăți comerciale suportă costuri fiscale și financiare tot mai ridicate. Furnizorii externi încasează contravaloarea contractelor, creditorii încasează dobânzile, iar statul român își asumă obligațiile de rambursare. Costul final este transferat asupra veniturilor bugetare viitoare. Când aceste venituri nu sunt suficiente, administrația revine la contribuabil prin majorarea impozitelor și reducerea cheltuielilor.
Această problemă depășește programul SAFE. Ea privește întreaga politică de îndatorare a României. Statul contractează obligații financiare în numele populației, dar nu demonstrează întotdeauna că veniturile împrumutate au fost transformate în active productive, infrastructură și capacitate economică. O parte din finanțare se întoarce în economiile furnizorilor externi, în timp ce datoria rămâne în sarcina contribuabilului român.
În același timp, deficitul bugetar este prezentat aproape exclusiv prin încasările și plățile efectuate. Facturile neachitate, arieratele și obligațiile contractuale angajate pot modifica substanțial imaginea poziției financiare a statului. Amânarea plății către furnizori nu reprezintă o economie, ci transferarea dificultății de finanțare asupra societăților comerciale. Furnizorul trebuie să achite salariile, impozitele și creditele, în timp ce statul își amână obligațiile. În asemenea situații, economia privată ajunge să finanțeze administrația publică fără să fi consimțit la această operațiune.
Reforma nu poate fi redusă la creșterea veniturilor fiscale. Ea presupune inventarierea integrală a obligațiilor statului, verificarea destinației împrumuturilor, evaluarea eficienței investițiilor și reducerea cheltuielilor administrative nejustificate. Înainte de a solicita noi sacrificii contribuabililor, Guvernul trebuie să demonstreze că a eliminat risipa, că a redus structurile inutile și că utilizează resursele existente în interesul economiei naționale.
Problema României nu este existența capitalului străin și nici funcționarea sistemului bancar. Problema este administrarea unei economii în care datoria publică se acumulează, fiscalitatea crește, iar veniturile reale ale populației sunt erodate de inflație și de costurile finanțării. Statul își conservă structurile, creditorii își urmăresc creanțele, iar contribuabilii sunt obligați să suporte ajustarea.
Cele cinci categorii economice descriu distribuția acestei poveri. Stăpânii capitalului își urmăresc randamentul. Administratorii puterii decid cheltuielile și contractează împrumuturile. Producătorii creează veniturile impozabile. Oamenii liberi juridic suportă fiscalitatea, inflația și dobânzile. Cei excluși economic își văd posibilitățile de supraviețuire tot mai restrânse.
Sclavia antică îi lua omului libertatea și dreptul de a dispune de propria muncă. Sclavia datoriei nu îl transformă juridic în proprietatea altuia, dar îi poate consuma veniturile viitoare și îi poate restrânge independența economică. Cetățeanul continuă să voteze, să muncească și să dețină drepturi constituționale, în timp ce o parte crescândă din rezultatul muncii sale este destinată achitării obligațiilor asumate de stat.
România nu se împrumută pentru ca românii să trăiască mai bine. În condițiile actuale, se împrumută tot mai mult pentru a susține cheltuieli pe care veniturile economiei nu le mai pot acoperi. Îndatorarea publică, majorarea fiscalității, inflația și costul creditului reduc venitul disponibil al populației. Românii nu plătesc mai mult pentru a trăi la fel. Plătesc mai mult și trăiesc mai prost.
Politicienii contractează datoria, creditorii încasează dobânzile, furnizorii încasează contravaloarea contractelor, iar cetățenii suportă principalul, dobânda și costurile ajustărilor bugetare. Cei care decid cheltuielile sunt rareori cei care suportă consecințele.
Întrebarea nu mai este cât se poate împrumuta România, ci cât din munca și veniturile generațiilor viitoare poate fi angajat de guvernanți fără răspundere pentru rezultatele economice ale deciziilor lor. Un stat care își finanțează permanent prezentul prin îndatorarea viitorului nu poate pretinde că reformează economia atunci când singura soluție oferită contribuabilului este un nou impozit.
România are nevoie de guvernanți care să răspundă pentru banii cheltuiți, nu de administratori care să transfere costul propriilor decizii asupra celor care muncesc. Cât timp această răspundere lipsește, datoria publică rămâne instrumentul prin care puterea politică își finanțează prezentul din veniturile viitoare ale cetățenilor.
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News