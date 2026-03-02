Prețurile gazelor din Europa au crescut puternic din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu

Sursă: Realitatea Financiara

Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au înregistrat o creștere semnificativă luni dimineață, pe fondul temerilor că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca perturbări majore ale livrărilor globale de energie.

Cotațiile futures de referință au urcat cu până la 25%, marcând cea mai mare creștere de după august 2023, în condițiile în care traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit în weekend. Aproximativ 20% din exporturile mondiale de gaze naturale lichefiate tranzitează această rută strategică.

Cotațiile TTF au depășit 38 euro/MWh

La ora 8:04, la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc prețurile de referință în Europa, cotațiile futures indicau o creștere de 20%, până la 38,44 euro pentru un Megawatt-oră (MWh). Criza actuală este considerată de analiști drept cel mai grav potențial șoc pentru piața gazelor de la invazia rusă în Ucraina, care a perturbat profund comerțul global cu energie.

Europa, expusă riscului de creștere a prețurilor

Deși țările asiatice sunt principalii cumpărători ai gazelor lichefiate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere a livrărilor ar intensifica competiția pentru aprovizionare și ar împinge în sus prețurile la nivel global, inclusiv în Europa, conform Bloomberg.

Analiștii avertizează că Europa este deosebit de vulnerabilă, având rezerve de gaze neobișnuit de scăzute și necesitând importuri consistente în această vară pentru a-și reface stocurile înainte de iarnă. Potrivit estimărilor Goldman Sachs, o întrerupere de o lună a transportului prin Strâmtoarea Ormuz ar putea duce la dublarea prețurilor gazelor în Europa. Iranul a declarat că nu intenționează să închidă strâmtoarea, însă navele au început să evite zona imediat după izbucnirea conflictului, iar Qatarul a anunțat o suspendare temporară a navigației maritime.