Qatar Energy, unul dintre cei mai mari producători de gaz natural lichefiat din lume, a întrerupt producția. Preţurile de referinţă în Europa au sărit cu 40%

Qatar Energy, unul dintre cei mai mari producători de gaz natural lichefiat din lume, a anunțat luni suspendarea totală a producției, pe fondul atacurilor militare care au vizat facilități energetice din Ras Laffan și Mesaieed.

Compania de stat nu a oferit un termen pentru reluarea operațiunilor.

Decizia a provocat imediat turbulențe pe piețele energetice europene, unde prețul gazului a crescut cu peste 30%, în condițiile în care Qatarul este unul dintre principalii furnizori globali de GNL, scrie Le Monde.

Atacurile asupra infrastructurii energetice din Qatar amplifică temerile privind o criză energetică majoră, într-un moment în care tensiunile regionale continuă să se intensifice.

Preţurile de referinţă la gaze în Europa au explodat după anunțul Qatar Energy

La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu peste 39%,, după ce anterior au atins un nivel maxim de apropae 45% față de cotaţiile de vineri.



