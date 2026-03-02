Qatar Energy, unul dintre cei mai mari producători de gaz natural lichefiat din lume, a întrerupt producția. Preţurile de referinţă în Europa au sărit cu 40%
Qatar Gas nu a oferit o dată privind reluarea producției
Qatar Energy, unul dintre cei mai mari producători de gaz natural lichefiat din lume, a anunțat luni suspendarea totală a producției, pe fondul atacurilor militare care au vizat facilități energetice din Ras Laffan și Mesaieed.
Compania de stat nu a oferit un termen pentru reluarea operațiunilor.
Decizia a provocat imediat turbulențe pe piețele energetice europene, unde prețul gazului a crescut cu peste 30%, în condițiile în care Qatarul este unul dintre principalii furnizori globali de GNL, scrie Le Monde.
Atacurile asupra infrastructurii energetice din Qatar amplifică temerile privind o criză energetică majoră, într-un moment în care tensiunile regionale continuă să se intensifice.
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au explodat după anunțul Qatar Energy
La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu peste 39%,, după ce anterior au atins un nivel maxim de apropae 45% față de cotaţiile de vineri.
