Bogdan Ivan, ministrul Energiei: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă

Aflat la Washington, D.C., ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis un mesaj ferm privind direcția strategică a României în domeniul energetic: țara noastră are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă, stabilă și controlabilă.

În cadrul întâlnirilor cu secretarul american al energiei, Chris Wright, și cu secretarul american pentru interne, Doug Burgum, oficialul român a discutat despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul nuclear și al gazelor naturale. România este percepută drept un actor strategic în regiune, iar discuțiile au vizat proiecte concrete, cu termene clare și execuție accelerată.

Ministrul a subliniat că, în ultimul deceniu, România a pierdut aproximativ 7.000 MW din capacitatea de producție, fapt care afectează competitivitatea economică și menține presiunea asupra prețurilor la energie. În opinia sa, dezvoltarea unei industrii puternice și reducerea costurilor pentru consumatori nu pot fi realizate fără investiții în capacități stabile de producție, în special nuclear și gaze naturale.

Evenimentele meteo extreme recente, atât în SUA, cât și în România, au demonstrat vulnerabilitatea sistemelor energetice în lipsa surselor sigure de energie în bandă. În perioadele de consum maxim, doar producția constantă poate garanta reziliența sistemului.

Printre proiectele strategice menționate se numără exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep, dezvoltarea capacităților nucleare de la Cernavodă și proiectul de la Doicești. Acestea sunt considerate esențiale pentru securitatea energetică regională și pentru transformarea României într-un furnizor de stabilitate.

România face parte din inițiativa europeană „Friends of Nuclear” și susține extinderea cooperării printr-un format dedicat gazelor naturale. În contextul accelerării tehnologice și al dezvoltării inteligenței artificiale, ministrul a subliniat că electricitatea devine un factor direct de competitivitate, transformându-se în putere de calcul, investiții și avantaj strategic.

Parteneriatul cu Statele Unite este văzut ca un pilon esențial pentru accesul la tehnologie, finanțare și expertiză. Potrivit ministrului, deciziile trebuie luate acum, pentru ca România să își consolideze statutul de lider regional în energie.