Una dintre cele mai active primărițe l-a făcut praf pe Ilie Bolojan: „Reforma pe care o vreți este greșită! Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați!” – VIDEO

Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna și vicepreședinte al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa, a avut un discurs incendiar la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, în cadul reuniunii Asociației Comunelor din România. Mesajul ei a electrizat sala și a stârnit reacții puternice și huiduieli la adresa șefului guvernului.

„Nu încercați să desființați cei 10 funcționari care administrează 38.000 de hectare!”

„Pe noi nu interesează să continuați programul Anghel Saligny, să promovați un proiect de modernizare a drumurilor comunale, pentru că în acele comune și sate răsfirate are România cea mai mare avere. Nu o întunecați, nu o îngropați. (...) Credeți-mă, domnule prim-ministru, reforma pe care vreți să o faceți, în primul rând, pornind de la taxele și impozitele locale crescute, e greșită,” a spus Mariana Gâju, în aplauzele primarilor prezenți.

Edilul a acuzat Guvernul că încearcă să reducă rolul administrațiilor locale și să pună presiune financiară pe comunități care deja se luptă cu lipsa resurselor.

„Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea taxelor!”

Mariana Gâju a continuat atacul direct la adresa premierului, reproșându-i modul în care sunt tratate comunele în privința fondurilor europene și a reformelor asumate.

„De ce, domnule prim-ministru, ce am făcut? Am muncit ca și dumneavoastră de-a lungul anilor. Am muncit să accesăm fonduri europene cum am putut fiecare, să nu fim codașii Europei. Am încercat să ne ducem de zeci de mii de ori cu situații ca să ducem la bun sfârșit un proiect european. Dvs. acum nu faceți decât să demonstrați că noi, primarii de la comune, nu suntem capabili să implementăm fonduri europene și trebuie să fim înghițiți de municipii și orașe. Greșit! Eu azi sunt primar, mâine poate nu mai sunt, dar comuna Cumpăna va rămâne acolo! V-am rugat să nu aprobați prin asumare pachetele de reforme. V-am spus că nu se poate ca grădinițele să fie comasate cu liceul. Ne priviți în ochi și ne faceți vinovați pentru creșterea impozitelor și taxelor locale,” a declarat Gâju.

La finalul discursului Marianei Gâju, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de întreaga sală, semn al nemulțumirii profunde din rândul administrațiilor locale față de direcția reformelor propuse de Guvern.