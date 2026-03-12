Parteneriat Strategic la București: Zelenski și Nicușor Dan anunță producția de drone în România și garanții pentru minoritatea română - VIDEO

Sursă: Realitatea Financiara

Vizita președintelui Volodimir Zelenski la București s-a concretizat într-un acord de o importanță majoră pentru securitatea flancului estic. Punctele cheie ale documentului includ cooperarea tehnico-militară, sprijinul necondiționat al României pentru integrarea Ucrainei în UE și NATO, precum și proiecte de independență energetică regională.

Acordurile semnate de România și Ucraina

Cooperare energie

Materiale defensive

Parteneriat strategic - declarația comună

Discursurile și întrebările la care au răspuns cei doi președinți.

Volodimir Zelenski: „Iranul este un aliat al Rusiei, deci nu reprezintă o noutate faptul că atacă; în ultimii doi ani, aceștia au furnizat Moscovei câteva sute de mii de obuze și drone. Știm foarte bine cum au fost lansate primele drone: operatorii proveneau din Iran, deoarece personalul rus trebuia mai întâi instruit. Este alegerea suverană a României să primească forțe ale SUA pe teritoriul său, iar prezența americanilor aici constituie un avantaj cert.”

UPDATE Volodimir Zelenski: „Împărtășim experiența noastră în ceea ce privește sistemele de drone. Atacurile Rusiei din 2022 ne-au surprins fără armament adecvat; ulterior, am primit sprijin de la alte state. Vom ajuta țările din Orientul Mijlociu cu sistemele noastre de drone. Am răspuns deja solicitărilor venite din partea SUA și ale altor state din regiune, trimițând acolo experții noștri.”

UPDATE Nicușor Dan: „Nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formula de 27 — un împrumut pentru Ucraina care să răspundă necesităților sale — să fie contestată patru săptămâni mai târziu. Peste o săptămână avem o reuniune a Consiliului European, iar România va susține orice variantă juridică necesară pentru a ieși din acest blocaj. România este o țară sigură, iar odată ce aceste echipamente și militarii SUA vor fi aici, va fi și mai sigură. Orice altă variantă este o falsă ipoteză.”

UPDATE Nicușor Dan: „Cu cât statele din această zonă sunt mai interconectate, cu atât este mai bine, iar un exemplu elocvent în acest sens sunt cele două interconectoare. Ucraina se află în stare de război și are nevoie de ajutor specific, iar noi am oferit acest sprijin.”

UPDATE Volodimir Zelenski:

„Am început un dialog și vom continua discuțiile pe tema parteneriatelor energetice. Vor exista două interconectoare în sistemul energetic. Ne dorim ca primul interconector să fie gata până la sfârșitul anului. Există anumite probleme birocratice, însă acestea se vor rezolva până la termenul stabilit.

Compania Naftogaz a subliniat că un termen de cinci ani pentru finalizarea interconectorului mare este mult prea lung. România ne sprijină în ceea ce privește volumele de gaze livrate; o parte din gazele pe care nu le utilizăm le vom redirecționa către alte state europene. Este un proiect benefic, ce va avea succes.

Am discutat, de asemenea, despre exploatarea comună a gazelor; ar trebui să demarăm procedurile birocratice chiar de astăzi. Avem o nevoie urgentă de motorină și am dori un răspuns pozitiv din partea României, deoarece forțele ruse ne distrug constant rezervoarele de depozitare.”

UPDATE Nicușor Dan:

„Documentele semnate astăzi ridică nivelul de protecție al minorităților la standardele Uniunii Europene. Dacă ne referim la educație, Ucraina implementează o reformă care prevede comasarea școlilor, însă, din perspectiva acestui document, se face o excepție pentru românii de acolo, permițându-le să învețe în limba maternă. Acesta este un exemplu clar că garanțiile oferite funcționează.

Referitor la Biserică, se reasigură participarea la serviciul religios în limba română. Mai departe, chestiunile ce țin de linia de subordonare canonică nu pot face obiectul unui acord între state, ci trebuie gestionate prin dialog între biserici”

UPDATE Volodimir Zelenski:

„Nu pot oferi detalii despre sistemele Patriot; ultima dată, câteva state ne-au comunicat că vor transmite câteva zeci de rachete. Partenerii noștri preferă să nu partajăm aceste informații și, din păcate, nu au sosit toate unitățile promise. În ceea ce privește documentele pentru fabricarea dronelor, acestea vizează chestiuni generale.

Cel mai relevant exemplu este faptul că peste 700 de rachete au fost utilizate în Orientul Mijlociu în primele ore ale atacului, în timp ce noi nu am folosit o cantitate atât de mare în decurs de patru ani. O rachetă costă 30.000 de dolari bucata, iar costurile sunt extrem de ridicate; mai mult, stocurile se consumă rapid, mai ales în contextul în care rușii îi sprijină pe iranieni.

Nimeni nu are experiența noastră. Principala provocare este integrarea sistemului de drone în cel de apărare antiaeriană, dar mai ales expertiza militarilor noștri care operează aceste drone. Orice stat european poate fi în pericol; de aceea, sistemul nostru va funcționa la nivel de experți și este esențial să îl dezvoltăm împreună cu europenii, inclusiv cu România.”

Volodimir Zelenski: „Rusia nu trebuie să aibă liniște în Europa”

Președintele Ucrainei a început prin a exprima recunoștința poporului său față de sprijinul constant oferit de România pe parcursul celor patru ani de război. Zelenski a avertizat că Rusia continuă să investească masiv în destabilizarea continentului și că agresiunile constante nu trebuie ignorate.

„Ne lovesc țara constant, iar noi nu dorim nimănui să treacă prin așa ceva. Discuțiile de astăzi s-au concentrat pe colaborarea economică și pe cea de securitate. În contextul actual, marcat și de începerea războiului din Iran, securitatea statului este mai importantă ca niciodată. Considerăm că și în alte state este nevoie de colaborare pentru a beneficia de expertiza noastră în lupta cu dronele. România, alături de alte țări, ne-a ajutat; acum propunem extinderea colaborării pentru a ne apăra împreună de amenințarea Rusiei”, a declarat Volodimir Zelenski . Este important ca impreuna sa realizam proiecte de exploatare a petrolului din Marea Neagra. avem propuneri concrete si prooecte impreuna in domeniul petrol si gaze, mai ales in urma razboiului din Orient. Colaboram foarte bine aici. Trebuie sa avem proiecte energetice cat mai repede.

Am discutat si despre tranzitul energiei din Ucraina prin Romania, pe timp de razboi. Lucram si la deschiderea noului puncte de vama intre cele doua state. Am discutat si despre formatul B9 unde voi participa pe 9 mai, multmesc pentru resepctul Romaniei față de cetatenii nostri prezenti aici. 31 august va fi ziua Limbii Ucrainene în România. Am discutat despre probeleme din domeniunl educatiie pe care le intampina romanii din Ucraina. Colaborarea dintre noi trebuie sa fie tot mai puternica.

Nicușor Dan: „Neîncrederea istorică s-a evaporat în 2022”

Nicușor Dan a subliniat că sacrificiul poporului ucrainean reprezintă și o luptă pentru siguranța României. Acesta a evidențiat faptul că anul 2022 a constituit punctul de cotitură în care vechile reticențe diplomatice au lăsat locul unei încrederi reciproce profunde.

Principalele puncte ale acordului semnat astăzi:

Apărare și Tehnologie: S-a discutat concret despre producția de drone în România, utilizând experiența de luptă a Ucrainei.

Integrare Euro-Atlantică: România și-a reafirmat sprijinul diplomatic deplin pentru aderarea Ucrainei la UE și NATO.

Minoritatea Română: Președintele Zelenski a oferit garanții ferme privind funcționarea școlilor cu predare în limba română și respectarea tuturor drepturilor minorității române din Ucraina.

Energie și Conectivitate: Au fost semnate documente privind proiecte energetice comune care să asigure independența regiunii.

„Vă mulțumim dumneavoastră și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți și pentru România. Am semnat astăzi o declarație de parteneriat strategic; este un moment important în relația bilaterală. Istoric, a existat neîncredere între țările noastre, însă aceasta s-a evaporat în momentul începerii războiului în 2022. Acum, cele două state își asumă încrederea comună și responsabilitatea pentru această parte a Europei.

Am reafirmat sprijinul nostru diplomatic în UE și NATO pentru Ucraina. Am discutat, de asemenea, despre conectivitate și proiecte comune, în beneficiul economic al ambelor state. Am primit garanții privind funcționarea școlilor în limba română și respectarea tuturor celorlalte drepturi pentru minoritatea română. L-am invitat pe președintele Zelenski la reuniunea B9 din luna mai, de la București. Acest parteneriat deschide un capitol de maturitate care corectează greșelile trecutului”, a concluzionat oficialul român.