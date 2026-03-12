Dispute în Consiliul Economic și Social pe proiectul de buget. Patronatele au dat aviz FAVORABIL, sindicatele au dat aviz NEGATIV. Ambele părți indică riscuri majore

Sursă: Realitatea Financiara

Dispute în Consiliul Economic și Social (CES) ape seama proiectului Legii bugetului de stat pe 2026. Reprezentanții patronatelor au dat aviz FAVORABIL, în timp ce sindicatele și reprezentanții societății civile au dat NEGATIV. Ambele părți au formulat o serie de observații critice privind sustenabilitatea unor alocări și întârzierile din sistemul de compensare a energiei.

Patronatele atrag atenția că suma prevăzută pentru decontarea reducerilor de preț la energie este „insuficientă în raport cu necesarul real de plată ”, subliniind că alocarea de 3,75 miliarde lei este mult sub nivelul cererilor confirmate. „Estimăm că suma restantă la plată se ridică la aproximativ 6 miliarde lei, nivel care ar trebui reflectat în bugetul pentru anul 2026 ”, se arată în document.

Reprezentanții mediului de afaceri reclamă și întârzieri majore în procesarea cererilor de decontare, precizând că termenul legal de 45 de zile „a ajuns, în practică, la aproximativ doi ani ”. În actualul context economic volatil, astfel de situații vor genera „distorsiuni concurențiale în piața de furnizare ”, iar patronatele cer reintroducerea unor termene clare de plată.

De asemenea, oamenii de afaceri solicită suplimentarea bugetului pentru compensarea energiei la nivelul necesarului real și instituirea unui mecanism predictibil de decontare, avertizând că în lipsa acestuia „există riscul penalizării actorilor care s-au conformat politicilor publice ”.

În schimb, reprezentanții sindicatelor și ai societății civile au votat aviz nefavorabil , criticând fundamentarea macroeconomică a bugetului. Ei susțin că proiectul este construit pe „o bază macroeconomică insuficient consolidată ” și că veniturile sunt supraestimate, ceea ce poate cosmetiza artificial deficitul.

Sindicatele avertizează că bugetul pune presiune disproporționată pe populație, în condițiile în care „veniturile reale sunt erodate, iar salariile și prestațiile sociale sunt plafonate ”, în timp ce anumite facilități fiscale pentru mediul de afaceri sunt menținute sau chiar extinse.

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 - FAVORABIL din partea patronatelor, NEFAVORABIL din partea sindicatelor

Situația s-a repetat și în cazul proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026, iar rezultatul votului a fost împărțit: patronatele au dat aviz favorabil , în timp ce sindicatele și ONG‑urile au emis aviz nefavorabil .

Reprezentanții sindicali au criticat construcția bugetară, arătând că proiectul „instituie pentru anul 2026 un plafon al deficitului bugetar de −6,2% din PIB ” și că traiectoria de ajustare fiscală este împinsă în timp, deși datoria publică depășește pragul de 60% din PIB, ceea ce ar impune măsuri de reducere .

Un punct central al criticilor îl reprezintă înghețarea salariilor din sectorul public, a pensiilor și a altor drepturi sociale , măsuri considerate disproporționate în raport cu presiunile generate de creșterea TVA și a accizelor. Documentul subliniază că această combinație „apasă disproporționat asupra veniturilor populației ” și riscă să accentueze sărăcia și munca la negru.

Sindicatele atrag atenția și asupra dependenței ridicate a bugetului de subvențiile de la bugetul de stat și de fondurile europene, arătând că aproape „41,7% din cheltuielile bugetului șomajului provin din fonduri externe nerambursabile ”, un nivel fără precedent și dificil de realizat în practică, având în vedere istoricul de absorbție redusă .

În final, reprezentanții sindicali solicită măsuri compensatorii pentru salariații cu venituri mici și avertizează că înghețarea veniturilor, combinată cu majorările de taxe, „conduce la o erodare accelerată a puterii de cumpărare ”, riscând să afecteze stabilitatea socială și funcționarea sistemului de protecție socială în 2026.