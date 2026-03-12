Guvernul a adoptat proiectul de buget, în ciuda criticilor lansate de mediul economic și de sindicate – VIDEO

Sursă: Realitatea Financiara

Guvernul a adoptat proiectul de buget pe 2026, într-o ședință care a început cu mare întârziere și care fusese amânată de trei ori, ca urmare a întâlnirii premierului Ilie Bolojan cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Victoria. În ședința extraordinară, Executivul a adoptat toate actele aflate pe ordinea de zi, inclusiv hotărârea privind creșterea salariului minim și prelungirea schemei de compensare a creșterii prețului la motorină pentru transportatori și agricultori până la finalul anului.

„Au fost câteva acte normative care au fost adoptate. În primul rând s-a adoptat hotărârea privind creșterea salariului de bază minim brut pe țară de la jumătatea anului, cu 6,8% față de valoarea de astăzi, ajungând la 4.325 de lei.

De asemenea, a fost adoptată o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină, dedicată transportatorilor , o schemă existentă și în prezent, care expiră, dar a fost prelungită până la sfârșitul anului, iar compensarea a fost crescută de la 0,65 lei la 0,85 lei, în așa fel încât creșterile de preț la combustibil să fie parțial compensate prin această prelungire de schemă. Iar prin revizuirea din 3 în 3 luni vom ține cont de evoluțiile din această piață.

De asemenea, a fost aprobată ordonanța pentru simplificare și debirocratizare. Această ordonanță cuprinde trei reforme: cea privind autorizarea investițiilor mari, cea privind autorizarea pe mediu și cea privind autorizarea pentru stingerea incendiilor.

Cele mai importante proiecte care au fost azi aprobate țin de proiectul bugetului de stat și de proiectul asigurărilor sociale de stat. Bugetul de stat a fost adoptat într-o perioadă complicată, având în vedere turbulențele pe care le vedem pe piețele externe, atât din punct de vedere al dobânzilor, care sunt foarte volatile, dar și din punct de vedere al creșterii prețurilor la combustibili în general. Ținând cont de aceste aspecte am propus un buget echilibrat, care are câteva provocări. Una dintre cele mai importante provocări a fost să reducem deficitul bugetar și practic este primul pas important pentru reducerea deficitului după derapajul pe care l-am avut în anii trecuți. Reducerea deficitului este o provocare pentru că trebuie practic să ne reducem cheltuielile cu zeci de miliarde, ceea ce nu este ușor, dar forma în care este propus urmărește atingerea acestui obiectiv.

O altă provocare importantă înseamnă să reducem deficitele în condițiile în care nu putem reduce bugetele de investiții, dimpotrivă, pentru că acest an este un an de final de perioadă de absorbție, așa cum știți PNRR se închide pentru toate țările europene la sfârșitul lunii august. Practic anul acesta bugetele de investiții vor fi mai mari decât anul trecut, atât datorită componentelor care țin de PNRR dar și datorită celorlalte componente care țin de SAFE. Și acest proiect de investiții ține cont de proiectele pe care autoritățile locale le derulează, le asigură cofinanțări importante în așa fel încât proiectele din PNRR să poată fi finalizate pentru a nu pierde bani și pentru a nu avea corecții care țin de nerespectarea acestor angajamente.

O altă provocare ține de reducerea de cheltuieli. Așa cum știți, în pachetul de reformă a administrației aveam o reducere prevăzută la 10% în administrația din România și va fi o provocare în perioada următoare să reducem aceste cheltuieli în așa fel încât prin reducerea cheltuielilor de bază, prin redistribuirea de personal, prin reducerea de personal acolo unde se constată că este supradimensionat, să reducem pe fond cheltuielile de funcționare ale statului în așa fel încât sumele care sunt eliberate prin aceste reduceri să fie redirecționate către serviciile de bază, educație, sănătate de exemplu, sau către zona de investiții și să ne permită relansare în anii următori.

O altă componentă importantă este partea de relansare economică, și acest buget în modul în care este construit, având niște predicții care sunt moderate, atât din punct de vedere al creșterii economice, cât și din punct de vedere al reducerii ratei inflației, asigură un sistem în care avem predictibilitate în zona economică, iar prin pachetul de relansare care va intra treptat în vigoare, prin pachetul de simplificare administrativă, putem să creăm condiții pentru ca economia României să fie reașezată prin niște baze economice cât mai corecte în așa fel încât în anii următori să putem să avem o creștere și să creăm condiții mai bune pentru români”, a spus Ilie Bolojan în timpul conferinței.