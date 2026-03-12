Sprijin masiv pentru transportatori: Subvenție de 85 de bani pe litrul de motorină până la finalul anului 2026

Sursă: realitatea.net

Ministerul Finanțelor a anunțat oficial extinderea schemei de compensare a prețului la motorină pentru operatorii de transport. Potrivit noului comunicat, ajutorul de stat de 85 de bani pe litru va fi acordat în intervalul 1 aprilie – 31 decembrie 2026, ca măsură de protecție împotriva șocurilor economice. Măsura urmează să fie aprobată de Guvern pentru a intra în vigoare conform calendarului propus.

Ministerul Finanțelor a lansat un nou proiect de act normativ menit să protejeze sectorul transporturilor de mărfuri și persoane în fața scumpirilor carburanților. Noua măsură aduce modificări importante mecanismului de sprijin existent, transformând compensarea accizei într-o compensare directă a creșterii prețului la motorină, o formulă mult mai adaptată realităților economice actuale.

Calendarul și valoarea ajutorului

Conform proiectului, perioada de acordare a ajutoarelor sub formă de grant se prelungește până la 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată de operatori până la finalul anului 2026.

Cea mai importantă prevedere vizează intervalul 1 aprilie 2026 – 31 decembrie 2026, când transportatorii vor beneficia de un sprijin de 85 de bani pe litru. Fondurile vor fi distribuite prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale.

650 de milioane de lei pentru 6.200 de firme

Guvernul a alocat un buget total estimat la peste 652 milioane de lei, bani de care vor beneficia aproximativ 6.200 de operatori economici. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că măsura este vitală într-un context internațional marcat de incertitudine:„Este un sprijin concret pentru firmele românești. Vrem să garantăm competitivitatea transportatorilor noștri pe piața europeană și să limităm efectele scumpirilor la pompă asupra întregii economii. O stabilitate a tarifelor de transport înseamnă, în final, prețuri mai mici la raft pentru consumatori”, a declarat ministrul.

Protecție împotriva tensiunilor din Orientul Mijlociu

Inițiativa vine ca răspuns la volatilitatea prețurilor petrolului, alimentată de tensiunile geopolitice recente din Orientul Mijlociu care afectează rutele globale de transport. Prin această subvenție, autoritățile vor să evite decalajele de cost între transportatorii români și cei din statele vecine, prevenind astfel perturbarea lanțurilor de aprovizionare.

Monitorizare trimestrială în funcție de prețul țițeiului

Pentru a se asigura că banii publici sunt folosiți eficient, Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Transporturilor, va realiza o analiză trimestrială a pieței. În funcție de evoluția prețului țițeiului la nivel global, valoarea sprijinului ar putea fi ajustată, astfel încât intervenția statului să rămână proporțională cu nevoile reale ale operatorilor.

Prin acest mecanism de monitorizare, Guvernul speră să mențină continuitatea serviciilor de transport și să protejeze industria prelucrătoare și comercianții de șocurile energetice externe.