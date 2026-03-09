România ar putea avea, în sfârșit, buget. Coaliția publică mâine proiectul de buget pentru 2026

Sursă: realitatea.net

Într-o ședință decisivă desfășurată astăzi, partidele din coaliția de guvernare, alături de reprezentanții grupului minorităților naționale, au stabilit calendarul și coordonatele principale ale bugetului de stat pentru anul 2026. Ministerul Finanțelor urmează să publice proiectul oficial cel târziu în cursul zilei de mâine, deschizând calea pentru adoptarea acestuia în Guvern și, ulterior, în Parlament până la finalul acestei săptămâni.

Pilonul central: Un salt istoric în investiții

Cea mai importantă coordonată a noului buget este alocarea unui nivel record pentru investiții, care va atinge suma de 165,8 miliarde de lei. Această cifră reprezintă peste 8% din Produsul Intern Brut (PIB), marcând o creștere semnificativă de 27 de miliarde de lei față de exercițiul financiar din 2025.

De asemenea, unitățile administrativ-teritoriale (UAT) vor beneficia de un sprijin suplimentar de 9 miliarde de lei, fonduri provenite din colectarea taxelor locale și transferuri de la bugetul central, menite să susțină dezvoltarea regională.

Radiografia fiscală: Venituri, cheltuieli și deficit

Proiectul de buget reflectă presiunile asupra finanțelor publice:

Venituri totale: Estimate la 738 miliarde de lei (36,1% din PIB, în termeni cash).

Cheltuieli totale: Programate la 865 miliarde de lei (42,3% din PIB, în termeni cash).

Deficit bugetar: Guvernul își asumă un deficit de 127,7 miliarde de lei, ceea ce echivalează cu 6,2% din PIB (cash).

Calendarul adoptării

Conform înțelegerii din Coaliție, forma finală a documentului va fi aprobată în ședința de Guvern de săptămâna aceasta, fiind trimisă imediat către Parlament pentru dezbatere și votul final. Această accelerare a procedurilor vine în contextul solicitărilor publice pentru predictibilitate fiscală, esențială pentru mediul de afaceri și proiectele de modernizare a infrastructurii naționale.