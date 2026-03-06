Armatorul grec care a „spart” blocada din Hormuz! Secretul din spatele unei mutări riscante

În timp ce marile puteri se retrag din fața blocadei, un „pirat” miliardar sfidează rachetele și teama care au paralizat economia mondială. George Prokopiou, prin gigantul Dynacom, a devenit pionul central în Strâmtoarea Hormuz, fiind printre puținii operatori care refuză să capituleze în fața războiului. Într-o lume a incertitudinii, flota grecului continuă să traverseze „infernul” pentru a-și onora contractele, demonstrând că în spatele crizei energetice globale se află curajul unui singur om.

În timp ce rachetele iraniene brăzdează cerul deasupra Strâmtorii Hormuz, paralizând una dintre cele mai critice artere comerciale ale planetei, George Prokopiou, un miliardar grec în vârstă de 79 de ani, a decis să ignore haosul. De la izbucnirea conflictului deschis cu Iranul, sâmbăta trecută, compania sa, Dynacom Tankers, a trimis cel puțin cinci petroliere direct prin „gura de foc” a Golfului.

Motivația din spatele acestui curaj extrem este una pur financiară: tarifele de transport s-au triplat în doar câteva zile, atingând niveluri record. Un singur petrolier de tip VLCC (Very Large Crude Carrier) care reușește să traverseze strâmtoarea și să livreze marfa în China poate genera venituri amețitoare de aproximativ 500.000 de dolari pe zi, sumă care nu include costurile gigantice ale asigurărilor de război.

Tactica „navelor fantomă”: Transpondere oprite și rute sub acoperire

Pentru a supraviețui într-o zonă unde Iranul a amenințat să incendieze orice ambarcațiune, Dynacom a recurs la tactici de camuflaj digital. Toate navele flotei și-au oprit transponderele — dispozitivele care transmit locația și identitatea — în momentul intrării în strâmtoare.

Un exemplu elocvent este cel al petrolierului „Athina”. Datele de monitorizare arată că nava a „dispărut” de pe radar sâmbătă seara, în sud-estul căii navigabile, pentru a reapărea miraculos a doua zi, deja în interiorul Golfului. Deși nava era goală la intrare, aceasta a ajuns luni în Bahrain, de unde a plecat încărcată cu petrol, sfidând amenințările Teheranului care provocaseră deja distrugerea a nouă nave și moartea a trei marinari în regiune.

Profilul unui magnat atipic: Între mega-iahturi și un SUV vechi

George Prokopiou aparține ultimei generații de armatori greci care au clădit imperii maritime prin asumarea unor riscuri ce ar intimida orice consiliu de administrație modern. Deși deține o flotă uriașă de peste 150 de nave și este supranumit „regele imobiliar” în Grecia, Prokopiou afișează o modestie bizară: poartă aproape permanent o șapcă de baseball și conduce un SUV Mercedes vechi, fără gardă de corp.

Cu toate acestea, stilul său de viață trădează averea colosală. Își petrece mare parte din timp pe „Dream”, un mega-iaht de peste 100 de metri ancorat pe Riviera Ateniană, și deține investiții masive în hoteluri de lux și marine private. Pentru el, riscul nu este o opțiune, ci o filozofie de viață, declarând în trecut că cei care nu vor să riște ar trebui să cumpere obligațiuni de stat, nu nave.

Precedentul rusesc și controversele internaționale

Curajul lui Prokopiou în fața conflictului din Orientul Mijlociu nu este un incident izolat. Dynacom a fost un actor cheie și în contextul invaziei ruse în Ucraina, transportând zeci de milioane de barili de țiței rusesc în ciuda sancțiunilor internaționale. Deși a fost inclus temporar pe lista „sponsorilor războiului” de către Kiev, miliardarul a reușit să fie retras de pe această listă, susținând constant că a acționat în limitele legii și ale plafoanelor de preț impuse global.

Capacitatea sa de a muta încărcături pe care alți operatori le refuză este, conform experților din industrie, fundamentul succesului său. Prokopiou este comparat adesea cu legende precum Aristotel Onassis sau John Fredriksen, oameni care s-au distins prin disponibilitatea de a opera în perioade de criză maximă, de la Al Doilea Război Mondial până la Războiul de Yom Kippur.

Costul uman: Bonusuri de deces și dreptul de a refuza navigația

În spatele profiturilor record se află însă viața echipajelor. Din cauza pericolului iminent de moarte, Federația Internațională a Lucrătorilor din Transporturi a impus reguli stricte pentru cei care acceptă să lucreze pe navele ce traversează Hormuz.

Începând de luni, salariile și indemnizațiile în caz de deces sau invaliditate au fost dublate pentru acești marinari. Mai mult, aceștia au dreptul legal de a refuza misiunea, caz în care compania este obligată să îi repatrieze pe cheltuială proprie și să le plătească o compensație echivalentă cu salariul pe două luni. În acest context, Prokopiou rămâne unul dintre puținii care pot convinge personalul și asigurătorii să continue, transformând o criză globală într-o oportunitate istorică de profit.