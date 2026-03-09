Ministrul Energiei: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul

Guvernul are pe masă cinci scenarii privind evoluția prețurilor țițeiului și motorinei și măsurile pe care trebuie să le ia pentru ca prețul să nu treacă de 10 lei litrul, spune, duminică seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sunt luate îjn calcul reducerea temporară a taxelor și accizelor, transmite MEDIAFAX.

„Statul are pe masă 5 scenarii în funcție de cum continuă aceste evoluții. Eu le-am prezentat și ministrului de Finanțe și am discutat și cu premierul și urmează să intervenim în funcție de cum evoluează situația. Astăzi avem cea mai mare creștere a barilului de petrol săptămânală din 1983, de când sunt date care se colectează pe această piață. Este evident că va urma acest trend. Este evident că va urma acest trend. Este evident că deocamdată nu se opresc altercațiile militare în Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că va trebui să intervenim. Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a spus ministrul Energiei, duminică seara.