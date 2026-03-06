Petrolul sparge bariera de 90 de dolari barilul și forțează pragul critic de 150 de dolari

Sursă: realitatea.net

Tensiunile din Orientul Mijlociu au aruncat piața energiei într-un haos fără precedent, cotația petrolului Brent depășind deja pragul psihologic de 90 de dolari pe baril. Blocarea de facto a Strâmtorii Hormuz a forțat numeroase state să își reducă drastic producția din cauza lipsei spațiilor de depozitare, în timp ce analiștii avertizează că prețul ar putea atinge 150 de dolari în doar câteva săptămâni dacă traficul maritim nu este reluat urgent.

Piața petrolului a intrat într-o zonă de turbulențe majore, cotația țițeiului Brent depășind pragul de 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani. Această ascensiune fulgerătoare este alimentată de închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală care a devenit practic impracticabilă în ultimele zile. Impactul este deja cuantificabil: analiștii de la Citi estimează o pierdere zilnică de până la 11 milioane de barili de țiței și 5 milioane de barili de produse petroliere.

Producția se prăbușește: Kuweitul și Qatarul declară „forță majoră”

Paradoxal, în plină criză de aprovizionare, marii exportatori sunt forțați să reducă producția deoarece nu mai au unde să stocheze resursele care nu mai pot fi transportate. Kuweitul a început deja închiderea unor zăcăminte, limitându-și activitatea doar la acoperirea necesarului intern.

Situația este și mai gravă în sectorul gazelor. QatarEnergy a oprit producția la Ras Laffan, cel mai mare complex de export de gaz natural lichefiat (LNG) din lume, în urma unui atac cu drone și a blocadei maritime. Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, avertizează că toți marii exportatori din Golf sunt pe punctul de a declara „forță majoră” asupra exporturilor în zilele următoare.

Traficul prin Ormuz: de la 138 de nave la zero petroliere

Statistica oferită de Joint Maritime Information Center este alarmantă: dacă în condiții normale strâmtoarea era tranzitată de o medie de 138 de nave pe zi, în ultimele 24 de ore doar două vase au traversat zona, niciunul nefiind petrolier. Zeci de nave sunt blocate în proximitatea strâmtorii, multe fiind ținta atacurilor, în timp ce companiile de asigurări au retras acoperirea pentru riscuri de război, paralizând complet schimburile comerciale.

Prognostic sumbru: Barilul la 150 de dolari și recesiune globală

Deși unii analiști speră la o temperare a prețurilor în a doua jumătate a lunii martie, vocile oficiale din regiune sunt mult mai pesimiste. Ministrul qatarez al Energiei a avertizat că prețul barilului ar putea urca la 150 de dolari în doar două-trei săptămâni dacă blocada persistă.

Chiar dacă ostilitățile s-ar opri imediat, recuperarea sistemului ar fi lentă. Oficialii avertizează că va fi nevoie de „săptămâni sau chiar luni” pentru a reveni la un program normal de livrări, timp în care creșterea economică globală va suferi un impact sever și de durată.