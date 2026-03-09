Prețul scumpirilor la pompă. Transportatorii nu mai pot acoperi costurile și cer măsuri urgente pentru a evita colapsul logistic

Sursă: realitatea.net

Transportatorii din România avertizează că, fără o reducere imediată a accizelor la carburanți și o plafonare a polițelor RCA, lanțul de aprovizionare național s-ar putea bloca definitiv, lăsând magazinele fără produse de bază în pragul primăverii.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) pune sub semnul întrebării logica scumpirilor recente la carburanți. Revolta transportatorilor vine într-un context contradictoriu: în timp ce prețurile la pompă escaladează, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dădea asigurări recente că România beneficiază de rezerve suficiente pentru cinci luni, chiar și în eventualitatea unei opriri totale a producției sau a importurilor.

„Cu ce vom aproviziona magazinele?”

Reprezentanții COTAR avertizează că transportul de persoane și de marfă — coloana vertebrală a economiei — este strâns cu ușa între explozia prețurilor la motorină și tarifele tot mai mari ale polițelor RCA. Vasile Ștefănescu, președintele confederației, i-a adresat un mesaj direct premierului Ilie Bolojan, subliniind absurditatea situației printr-o întrebare retorică:„Cu ce vor face șoferii de TIR aprovizionarea magazinelor? Cu metroul, cu tramvaiul sau cu trenul?”

Fără măsuri de urgență, organizația prevede un scenariu în care contractele de transport vor fi abandonate, deoarece costurile operaționale depășesc deja încasările, făcând onorarea comenzilor o pierdere asumată.

Accize reduse și asigurător de stat

Transportatorii nu se limitează doar la critici, ci propun Executivului două pârghii de intervenție imediată pentru stabilizarea pieței:

Reducerea de urgență a accizelor: Printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul ar putea tăia componenta fiscală din prețul litrului de benzină și motorină, oferind un balon de oxigen transportatorilor și consumatorilor finali. Înființarea unei companii RCA cu capital de stat: Bazându-se pe prevederile Legii nr. 132/2017, COTAR solicită crearea unui jucător de stat în piața asigurărilor care să echilibreze tarifele și să oprească specula din sectorul privat.

Efectul de domino asupra populației

Dincolo de dificultățile sectorului logistic, avertismentul transportatorilor vizează buzunarul fiecărui cetățean. În absența unei intervenții guvernamentale, costurile suplimentare cu motorina și asigurările se vor transfera inevitabil în prețul alimentelor și al bunurilor de larg consum.

Fără o reacție rapidă de la Palatul Victoria, România riscă nu doar o criză de aprovizionare, ci și o explozie a costului vieții, generată de acest „taximetru energetic” care refuză să se oprească.