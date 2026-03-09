Carburant „cu rația” în Ungaria: Alimentarea cu benzină și motorină, plafonată drastic în stațiile mici

Sursă: realitatea.net

Criza de aprovizionare forțează micii distribuitori maghiari să impună limite drastice la pompă. Proprietarul unei rețele de benzinării mici au restricționat vânzarea la maximum 30 de litri per client, avertizând că măsura este simptomatică pentru dificultățile majore de stoc cu care se confruntă operatorii independenți din țara vecină.

Criza carburanților din țara vecină se adâncește, iar mărturiile micilor operatori conturează un tablou alarmant. László Voll, proprietarul rețelei Androméda, explică faptul că piața este blocată de un dezechilibru masiv de preț: gigantul Mol vinde combustibil cu aproximativ 100 de forinți mai ieftin decât orice alt angrosist. Această barieră financiară a ucis practic importurile, care asigurau în mod normal o treime din necesarul Ungariei, dar care au fost complet sistate săptămâna trecută.

Spectrul penuriei din 2021 revine

Experții avertizează că situația actuală oglindește periculos perioada înghețării prețurilor din 2021-2022, care a culminat cu epuizarea stocurilor la nivel național. Problema este agravată de o sincopă logistică majoră: Mol ar fi anulat săptămâna trecută peste o mie de comenzi preacceptate de la stațiile mici, invocând incapacitatea de a livra.

În acest context, benzinăria din Őcsény a introdus limita de 30 de litri pentru a asigura o distribuție echitabilă, esențială mai ales pentru fermierii care încep lucrările agricole de primăvară. Semnale similare de epuizare a stocurilor de motorină vin și din localități precum Gávavencsellő sau Kemecse, conform Asociației Stațiilor Independente (FBSZ).

Divergențe: Plafonare versus Rambursări

Tensiunea s-a mutat și în arena electorală. Premierul Viktor Orbán nu a exclus, în timpul evenimentelor de campanie din weekend, revenirea la un sistem de plafoane de preț similar celui din mandatul anterior. Această posibilitate a stârnit o reacție vehementă din partea micilor benzinari.

Asociația Stațiilor de Benzină Independente (FBSZ) a lansat un avertisment ferm, subliniind că reintroducerea plafoanelor de preț ar reprezenta o sentință la moarte pentru micii operatori, declanșând un val de falimente în lanț. În locul unei intervenții guvernamentale brutale, asociația propune o alternativă pragmatică, bazată pe menținerea prețurilor de piață pentru a garanta continuitatea aprovizionării. Această strategie ar trebui completată de un sistem de rambursări fiscale directe pentru șoferii și firmele aflate în dificultate, mecanism pe care experții îl consideră mult mai sustenabil și mai ușor de gestionat prin pârghiile fiscale actuale.

Radiografia unei crize iminente

Situația din Ungaria este alimentată de patru factori critici care riscă să blocheze economia în această primăvară:

Paralizia importurilor: Diferența de preț de aproximativ 100 de forinți practicată de Mol face ca importurile private să fie complet necompetitive, eliminând practic o treime din sursele de aprovizionare ale țării.

Blocajul logistic masiv: Anularea a peste o mie de comenzi de către Mol a lăsat stațiile mici fără resurse, transformând alimentarea cu combustibil într-o loterie zilnică pentru consumatori.

Amenințarea asupra agriculturii: Lipsa motorinei lovește exact în perioada critică a însămânțărilor, punând în pericol campania de primăvară a fermierilor maghiari.

Conflictul ideologic: Criza este adâncită de coliziunea dintre populismul plafonării prețurilor, promovat de guvern, și solicitările sectorului privat pentru subvenții chirurgicale și predictibilitate economică.