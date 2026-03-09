Premierul și ministrul Finanțelor, negocieri-cheie cu parlamentarii PNL pe banii bugetului de anul acesta

Sursă: realitatea.net

Premierul și ministrul finanțelor se află în aceste momente într-o ședință crucială cu membrii PNL din Comisiile de Buget și Administrație din ambele Camere. Întâlnirea este privită ca un pas esențial pentru deblocarea unor proiecte legislative majore, într-o încercare de a sincroniza prioritățile Executivului cu cele ale aleșilor liberali înaintea votului decisiv din plen.

Negocierile de ultimă oră din Comisiile de Buget-Finanțe și Administrație Publică ale Parlamentului conturează forma finală a bugetului de stat, document transmis deja către partidele politice pentru validare. Propunerea guvernului se dorește a fi un „buget onest”, construit pe pilonul central al investițiilor masive, cu un obiectiv strategic clar: mobilizarea a aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR prin asigurarea co-finanțării necesare.

Relansare economică fără privilegii

Noul proiect bugetar marchează o schimbare de paradigmă, orientând resursele către relansarea economică și tăierea cheltuielilor destinate privilegiilor. În plan social, documentul garantează o protecție cel puțin egală cu cea din anul precedent, lăsând deschisă portița pentru suplimentarea sprijinului prin atragerea de fonduri europene nerambursabile.

Plan de urgență pentru București

Un punct critic al discuțiilor îl reprezintă situația financiară a Capitalei. Bugetul propune măsuri concrete pentru evitarea intrării în incapacitate de plată a Municipiului București, însă ajutorul guvernamental este condiționat. Administrația locală și-a asumat un angajament ferm pentru implementarea unor reforme majore, menite să deblocheze modernizarea Bucureștiului și să îl reașeze pe o trasă de dezvoltare sustenabilă.