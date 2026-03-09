Piața auto din România, în picaj. Scădere brutală de 24,4% în februarie. Dacia resimte cel mai greu lovitura

Sursă: realitatea.net

Cele mai recente date furnizate de APIA indică un declin sever în luna februarie, înmatriculările de autoturisme noi scăzând cu 24,4% față de perioada similară a anului trecut. În ciuda contracției generale, vehiculele electrificate reușesc să își adjudece cea mai mare cotă de piață, în timp ce segmentul vehiculelor comerciale grele rămâne singura zonă de creștere într-un peisaj economic marcat de prudență.

Piața auto din România traversează o perioadă de contracție severă, înregistrând în luna februarie a doua lună consecutivă de declin. Conform datelor prelucrate de APIA, numărul înmatriculărilor de autoturisme noi s-a prăbușit cu 24,4% față de perioada similară a anului trecut, atingând un volum de puțin peste 8.900 de unități.

Diagnosticul APIA: Lipsa bugetului amână achizițiile

Dan Vardie, președintele APIA, pune acest recul pe seama unui „climat de incertitudine” acut. Principalele cauze identificate sunt întârzierea aprobării bugetului de stat și lipsa de claritate privind programele de stimulare (precum Rabla), elemente care îngheață deciziile de cumpărare atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. „Predictibilitatea politicilor publice rămâne esențială. România are nevoie de stabilitate și de un cadru coerent pentru a menține ritmul modernizării parcului auto”, subliniază Dan Vardie.

Topul mărcilor: Dacia suferă, Toyota rezistă

Deși rămâne lider de piață, Dacia este cel mai afectat producător, raportând o scădere drastică de 52,3% în februarie. În clasamentul general, Dacia (1.685 unități) este urmată de Toyota (894 unități, -11%) și Škoda (865 unități, -1,5%), în timp ce Volkswagen și Renault completează Top 5 cu scăderi de peste 20%.

La nivel de modele, Dacia Duster își păstrează coroana, însă marea surpriză vine de la noul Dacia Bigster, care a ajuns pe locul secund la o distanță infimă (516 unități față de cele 535 ale Dusterului). În contrast, modelul Logan a înregistrat o prăbușire de peste 66%, fiind depășit de Toyota Corolla, singurul model din top care a marcat o creștere spectaculoasă de 44%.

Paradoxul electrificării: Scădere generală, avans tehnologic

În timp ce motoarele pe benzină s-au înjumătățit, iar cele diesel au scăzut cu o treime, segmentul vehiculelor electrificate demonstrează o reziliență remarcabilă, cu o scădere per ansamblu de doar 3%. Mai mult, anumite sub-categorii sunt în plină expansiune:

Mașinile pur electrice (BEV): Creștere de 35%, cu Tesla în poziția de lider.

Full-hybrid (FHEV): Avans de 19%, dominat de Toyota.

Plug-in hybrid (PHEV): Creștere de peste 16%, sub conducerea Volkswagen.

Potrivit președintelui APIA, stabilitatea vehiculelor electrice devine tot mai atractivă în contextul volatilității prețului carburanților, influențat de conflictele din Orientul Mijlociu, oferind utilizatorilor o dependență mai mare de sursele de energie locale.

Comercialele grele, singura rază de lumină

Segmentul utilitarelor ușoare (LCV) urmează trendul descendent al pieței (-7,7%), cu Ford menținându-și poziția de lider. Totuși, singura notă pozitivă a întregului raport vine din zona vehiculelor comerciale grele și a autobuzelor, care au înregistrat o creștere robustă de 37%. În acest sector, Mercedes-Benz, Volvo și DAF dictează ritmul, indicând o dinamică susținută în transportul de mare tonaj și investițiile în infrastructura publică.