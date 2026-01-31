Plafonarea la gaze expiră în această primăvară: facturile ar putea crește cu 30% în plină criză a sărăciei. Lovitură dură pentru românii vulnerabili
Peste două luni expiră plafonarea la gaze, iar cele mai recente simulări ne arată că facturile ar putea crește și cu peste 30%
Peste două luni expiră plafonarea la gaze, iar cele mai recente simulări ne arată că facturile ar putea crește și cu peste 30%. Asta în plină austeritate în situația în care milioane de români trăiesc cu un venit care nu acoperă nici hrana lunar. Statul vine pentru românii vulnerabili cu mărunțis pentru plata facturilor.
La începutul lunii aprilie expiră plafonarea prețului la gaze, iar o nouă prelungire este puțin probabilă. Statul analizează inclusiv o variantă de renunțare treptată la măsură, însă simulările arată că facturile vor crește cu peste 30%. Practic, un serviciu care acum costă 100 de lei ar urma să ajungă la peste 130 de lei.
În lipsa plafonării, autoritățile pregătesc un sprijin financiar pentru consumatorii vulnerabili: 100 de lei pe lună în sezonul rece și 50 de lei în restul anului. Sumele acoperă însă doar o parte redusă din costul total al facturilor la gaze.
Sursa: Realitatea Financiara
